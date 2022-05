Almeida subraya que Ayuso "en ningún momento dijo que el Ayuntamiento la intentó espiar"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "en ningún momento dijo que el Ayuntamiento de Madrid la intentó espiar" ni a él le consta "que nadie intentara obtener información sobre la presidenta o sus familiares".

En estos términos se ha expresado el regidor madrileño durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que "no hay indicio ni prueba de que se haya intentado usar al Ayuntamiento de Madrid para obtener información ni hubo forma alguna".

"Podemos afirmar clara y rotundamente que ninguna persona utilizó al Ayuntamiento para obtener información de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha manifestado Martínez-Almeida, que cerró este pasado lunes, con su comparecencia, la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a Díaz Ayuso con recursos municipales.

Fue el pasado 17 de febrero cuando Díaz Ayuso compareció en rueda de prensa cargando duramente contra la Dirección Nacional del PP por fabricar "presuntas corrupciones" contra ella sin pruebas y ha exigido que se depuren responsabilidades.

Si bien, mostró su confianza en el primer edil capitalino. "Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Me cuesta creer que hayamos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como este más propio de personas que no saben lo que es gestionar una administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna", argumentó entonces.