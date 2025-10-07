Almeida suspende su agenda y regresa de Londres para seguir de cerca el derrumbe del edificio de la calle Hileras

Sanitarios y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative que tiene lugar en Londres y regresa a la capital tras el suceso de la céntrica calle Hileras.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; la vicealcaldesa, Inma Sanz,; el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el concejañ-presidente de Centro, Carlos Segura.

Cuatro personas han resultado heridas y cuatro se encuentran desaparecidas en el derrumbe parcial este lunes de un edificio en obras de la calle de las Hileras, 6, en la zona de Ópera, en el centro de la capital, pasadas las 13 horas, según fuentes consultadas por Europa Press.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha confirmado, en declaraciones a los periodistas, que son "alrededor de cuatro personas" las que están desaparecidas y varios heridos.

En el lugar, están trabajando ahora mismo un total de once dotaciones con 50 Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, han indicado desde Emergencias Madrid. También se han desplazado agentes de la Policía Municipal y la Policía Nacional.