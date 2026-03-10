Almeida traslada el pésame a los allegados del "maestro de cronistas" Raúl del Pozo

(Foto de ARCHIVO) El periodista y escritor Raúl del Pozo presenta la reedición de su libro "Noche de tahúres" - EUROPA PRESS

MADRID 10 Mar.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado el pésame a los allegados del "maestro de cronistas" Raúl del Pozo, fallecido este martes a los 89 años.

"Raúl del Pozo, medalla de honor de la Ciudad de Madrid, maestro de cronistas, periodista y escritor, nos deja. Apasionado de Madrid, dedicó su vida a contar grandes historias que marcaron a generaciones. Nuestro pésame a familiares y amigos. Descanse en paz", ha escrito Almeida en sus redes sociales.

El periodista, escritor y columnista Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca, 1936) fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Diario de Cuenca', 'Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006).

También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como Mariano de Cavia, Francisco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá, el César González Ruano y el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara.

Del Pozo publicó novelas como 'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire) y libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

En 2011, recibió el Premio Primavera de Novela por su obra 'El reclamo', donde se propone una reflexión sobre la memoria histórica y la biografía de los maquis.