Almeida ve "lógico y razonable" que Ayuso visitase el ático de Chamberí antes de trabajar en él

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que ve "lógico y razonable" que una persona conozca "las condiciones" de un inmueble en el que va a trabajar tras la visita de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al ático de Chamberí tras su compra por parte de Planifica Madrid.

"Si es un inmueble en el que voy a trabajar durante un tiempo, porque va a haber obras aquí en el Palacio de Cibeles, sí me parecería lógico y razonable que pudiera visitar el inmueble y pudiera conocer las condiciones del inmueble", ha afirmado el primer edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida ha restado importancia a esta cuestión y ha enmarcado la polémica en la estrategia de "estirar el chicle" de la oposición de cara a las próximas elecciones. "A seguir estirando el chicle, a ver si así de esta manera llegan a las elecciones y no tienen mayor problema electoral que este", ha sostenido.

Así, el alcalde ha insistido en que, en su opinión, cuando se adquiere un inmueble para oficina, lo habitual es visitarlo para conocer su estado. "Yo no visito los inmuebles, salvo que fuera un inmueble en el que fuera a trabajar (...). Todo el mundo cuando adquiere un inmueble para oficina, lógicamente lo visita a ver cuáles son las condiciones", ha zanjado.

Ayuso visitó el ático después de que fuera adquirido por Planifica Madrid, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico. Estas mismas fuentes precisaron que la presidenta acudió para conocer "una posibilidad" y no una decisión ya adoptada. La adquisición del inmueble se enmarcó en su momento en un posible traslado por las obras previstas en la Real Casa de Correos.

Posteriormente, Planifica Madrid sacó a la venta este inmueble situado en el paseo del General Martínez Campos por un precio de salida de 6,7 millones de euros --junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía-- para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.