Almeida se ve obligado a enviar un Plan Económico Financiero a Hacienda por incumplir regla de gasto en 57 millones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo de José Luis Martínez-Almeida llevará al Pleno de la próxima semana el Plan Económico Financiero 2026-2027 al que se ve obligado después de incumplir en el ejercicio 2025 la regla de gasto en casi 57 millones de euros.

El Plan, a remitir al Ministerio de Hacienda, es la respuesta obligada al reconocido "mínimo incumplimiento de la regla de gasto" de 56,9 millones de euros aplicable al ejercicio 2025 en un presupuesto de casi 6.500, lo que supone el 0,88% sobre el crédito definitivo, trasladaban fuentes del área de Economía y Hacienda, con Engracia Hidalgo al frente. El documento pasó la semana pasada por Junta de Gobierno.

Dos son las operaciones registradas en diciembre de 2025 que se encuentran detrás de este exceso de gasto por encima del máximo establecido: la subida salarial en aplicación del Real Decreto-Ley 14/2025 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (39,2 millones de euros) y la devolución de ingresos en cumplimiento de la decisión de la Comisión Europea sobre el Real Madrid, que se remota a 2015.

"En el ejercicio 2026 no va a ser necesario adoptar medidas adicionales", apuntaban las mismas fuentes municipales, para poner de manifiesto que el exceso de gasto de 2025 tiene "un carácter coyuntural y respecto a los cuales fue imposible reaccionar a tiempo". Sin embargo, la Junta de Gobierno celebrada la pasada semana tuvo que aprobar el Plan Económico Financiero.

La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid correspondiente al ejercicio 2025 fue aprobada por acuerdo de la Junta en marzo de este año, donde se incluía el límite de deuda en la fase de liquidación del presupuesto poniendo de manifiesto un incumplimiento de la regla de gasto en un importe de 56,9 millones de euros. De dicha liquidación, así como del resultado de la evaluación de la regla de gasto se dio cuenta al Pleno en su sesión ordinaria de 24 de marzo.

"En razón a todo ello se hace necesario aprobar el Plan Económico Financiero 2026-2027 del Ayuntamiento de Madrid para la recuperación de la regla de gasto derivada de la Liquidación del Presupuesto 2025", recoge el documento aprobado en la última Junta de Gobierno.