Almeida ve "razonable, adecuado y positivo" que se produzcan reuniones entre Casado y Arrimadas

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que le parece "razonable, adecuado y positivo" que se puedan producir reuniones entre el presidente del PP, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

"No me consta que se produjera esa reunión entre Casado Arrimadas y me parecería positivo que dos partidos tan cercanos en cuestiones nucleares desde el punto de vista de la convivencia constitucional, lógicamente entre los dos líderes, tengan esas reuniones", ha expuesto ante los medios de comunicación tras visitar la nueva base del Samur en Vicálvaro.

Según ha avanzado 'El Español', Casado y Arrimadas se citaron en secreto "para analizar la actualidad pero se marcharon sin acuerdos".

Almeida ve "muy bien que se puedan producir esas reuniones y haya un clima de entendimiento entre PP y Cs, a imagen y semejanza por cierto de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid". "Siempre hemos insistido en que somos un solo gobierno y que lo importante es ser capaces de resolver las diferencias", ha destacado sobre el Gobierno municipal de la capital.