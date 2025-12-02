Almeida visita Tendam en el 80 aniversario de Cortefiel para conocer la contribución de la marca al desarrollo de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (1i), y el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel (2i), durante una visita a la sede de Tendam, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este martes la sede de Tendam en el 80 aniversario de Cortefiel, marca que forma parte de este grupo, con el objetivo de conocer en profundidad su contribución al desarrollo económico en Madrid y los principales proyectos que está impulsando en la actualidad.

Según recoge la plataforma vertical omnicanal en un comunicado, durante el encuentro Martínez-Almeida ha mantenido una reunión con el presidente y CEO de Tendam, Jaume Miquel, y con el equipo directivo de la compañía.

En la reunión se han presentado los planes estratégicos de crecimiento, las iniciativas de innovación y transformación que impulsan a Tendam y su ecosistema omnicanal multimarca. La visita ha incluido un recorrido por las instalaciones, para conocer de primera mano el funcionamiento de Cortefiel y del resto de las enseñas de Tendam; así como el estudio fotográfico desde el que se coordina la producción gráfica y digital para las tiendas digitales y 'app' de las doce marcas.

El CEO de Tendam ha agradecido la visita y ha señalado que "cumplir 80 años con Cortefiel es una enorme responsabilidad y un motivo de orgullo para todos" los que forman parte de esta compañía. "Somos una compañía nacida en Madrid hace 145 años y, desde aquí, hemos vivido distintas etapas: incorporación de Pedro del Hierro y creación de nuevas marcas, internacionalización y el desarrollo de uno de los primeros clubes de fidelización del sector de la moda", ha reivindicado.

Asimismo, ha afirmado que han vivido este proceso "sin perder el vínculo con Madrid" que continúa siendo su hogar y "principal punto de partida para crecer fuera". "Por eso, queremos agradecer especialmente la visita del alcalde, su apoyo y el de todas las instituciones de Madrid", ha subrayado.

Cortefiel abrió su primera tienda bajo esta marca hace 80 años en Madrid, mientras que la actual sede de Tendam se encuentra también en la capital, en la calle Llano Castellano, en un edificio que albergó en el pasado la fábrica textil de la compañía.