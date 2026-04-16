Almeida, con "yuyu" como colchonero y "tocando madera", adelanta dispositivo de 150/200 policías si ganan Copa del Rey

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de un monumento en recuerdo a los caídos por la libertad de expresión este miércoles en la capital - EUROPA PRESS

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que el dispositivo de seguridad si finalmente este sábado el Atlético de Madrid gana la Copa del Rey será de unos 150 o 200 policías municipales aunque ha preferido no ahondar porque le da "yuyu" como 'colchonero' y ya está "tocando madera".

"Sé que está preparando la vicealcaldesa, Inma Sanz, un dispositivo. Sé que estamos acostumbrados a gestionar este tipo de celebraciones en la ciudad de Madrid y, por tanto, habrá dispositivo de Policía Municipal y de Samur, tanto el sábado en el Metropolitano y en la Fuente de Neptuno, mientras que en el Metropolitano se va a poder ver en pantallas en el estadio en el eventual caso de que se gane la Copa del Rey, al igual que al día siguiente en todo el recorrido que hará el Atlético de Madrid", ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, esta vez trasladada a Carabanchel.

El dispositivo de seguridad, además de los 150/200 policías municipales, contará además con tres unidades de Samur el sábado y siete el domingo si hubiese celebración. "Estamos preparados para que esa eventualidad se pueda producir", ha asegurado.