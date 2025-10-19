Alondra de la Parra, directora de la ORCAM: "Todo tiene que estar en tu cuerpo antes de que suceda"

La directora de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), Alondra de la Parra. Madrid, a 10 de octubre de 2025 - CARLOS LUJAN/EUROPA PRESS

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid inicia la temporada 2025/26 este lunes con un homenaje al compositor Dmitri Shostakovich

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alondra de la Parra (Nueva York, 1980) recuerda con claridad la primera vez que sintió que quería dirigir. Comenzó su aprendizaje de piano a los siete años y de violonchelo a los trece. Luego, a los 15, mientras estudiaba en Inglaterra, fue la encargada de crear una orquesta para un concurso de música y ahí fue cuando tuvo la primera experiencia de lo que es liderar una formación.

"Era un grupo que no tenía mucha esperanza en sí mismo. Fue como el reto de hacer que todas creyeran en sí mismas y dirigir todo el proceso. Recuerdo que esa fue la primera vez que sentí que podía hacer esto. Fue un antes y un después", ha destacado.

Poco después, ya en Nueva York y con 19 años, volvió a sentirlo. "Era estudiante y me tocó ponerme al frente de la New Amsterdam Symphony Orchestra. El director me dio la oportunidad de dirigir un momento y la sensación fue como 'aquí es donde tengo que estar'", rememora.

La tercera 'primera vez' de Alondra de la Parra llegaría en el Teatro Colón de la capital argentina de la mano de Charles Dutoit, quien la puso al frente de la Filarmónica de Buenos Aires cuando tenía 20 años para dirigir las 'Variaciones de Haydn', de Johannes Brahms.

"Decidí tan chica que lo que quería hacer es esto que casi no me acuerdo de mi vida sin querer ser directora", resume en una entrevista con Europa Press.

Desde entonces, su carrera ha traspasado océanos y continentes para trabajar con más de 120 orquestas de 29 países. Así, ha dirigido algunas de las más renombradas del mundo, como la Orchestre de Paris, la London Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester Zürich, WDR Symphony Orchestra, Le Verbier Festival Orchestra (VFO), the BBC Philharmonic, la Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlín y L'Orchestra-Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

De cada una, según ha trasladado a Europa Press, ha sacado conclusiones sobre el lenguaje universal de la música y sobre las diferencias entre culturas. "Es como un estudio antropológico, porque te toca ver el comportamiento humano. La orquesta es un microcosmos de la cultura y se hace aparente desde la disciplina hasta el lenguaje no verbal, que es parte de la magia de la orquesta porque no estamos hablando, estamos sintiendo", explica.

PIONERAS DE LA BATUTA

Sin embargo, sus inicios para sostener la batuta están entrelazados con las dificultades de una carrera que, en ese momento, apenas tenía mujeres visibles en la dirección orquestal. "Yo diría que no ha habido casi ni un solo día sin un impedimento. La cantidad de resistencia y la cantidad de muros es incontable", ha subrayado.

Al igual que en muchas otras profesiones, cuando empezó a soñar con ser directora no había muchas referentes en las que ver reflejado su propio futuro. "En esa época, cuando empecé muy joven en México, no tenía referentes femeninos. Y eso era parte de la dificultad porque no tenía a quién copiar", relata.

Pese a ello, De la Parra destaca que este hándicap permitió desarrollar su propio lenguaje sobre el podio. "Estoy hablando de resistencia, densidad, color, emoción, paisajes, personajes. Todo tiene que estar en tu cuerpo antes de que suceda", ha indicado.

Después llegarían las que abrirían caminos y las que los ensancharían, como es el caso de las directoras estadounidenses Marin Alsop y JoAnn Falletta. "Ellas fueron las primeras directoras a quienes yo vi que eran de una generación previa a la mía. Pero ahora ya es muy diferente y eso me alegra mucho. Han cambiado las cosas", ha celebrado.

"LA ORCAM LLEGÓ EN EL MOMENTO ADECUADO A MI VIDA"

En 2024, De la Parra asumió un nuevo reto profesional al ponerse al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM). Lo hizo en un momento clave de su carrera: "Llegó como en el momento adecuado a mi vida y estoy muy contenta de tener la oportunidad de liderar un proyecto tan lindo".

La directora aterrizó en Madrid tras una trayectoria marcada por iniciativas propias --como la fundación de la Orquesta Filarmónica de las Américas-- y vivencias en instituciones internacionales, incluida la Queensland Symphony Orchestra. Esta experiencia internacional, remarca, puede ser un trampolín a la hora de llevar el proyecto "a donde se merece".

"Lo que me atrajo de la ORCAM es que es mucho más que una orquesta. Es una gran orquesta, pero también es un maravilloso coro, con jóvenes, con niños. Y todos los programas sociales. Lo que me encanta es que es una Fundación con muchos brazos muy hermosos y que todos tienen el potencial de desarrollarse tremendamente", ha explicado.

Otro factor clave a la hora de decir 'sí' al proyecto de la ORCAM fue Madrid y la "sorprendente" sede que a día de hoy es también su 'templo'. "Es una orquesta de verdad maravillosa y me sorprendió mucho cuando llegué a esta sede tan bonita que está en la capital de España, que ahora es una ciudad que está en pleno apogeo. Es una ciudad fascinante, al mismo tiempo tranquila y con naturaleza, que son cosas que yo necesito", cuenta.

En tan solo un año bajo su dirección, Alondra de la Parra ha afirmado que ya se ven resultados positivos en la ORCAM. "Ya han subido un 150% nuestros abonos, las salas están llenas de público diverso, de todas las edades. Es la orquesta de todos. Es muy importante que el madrileño, la madrileña, venga de donde venga, sienta que tiene su orquesta", ha señalado.

LA NUEVA TEMPORADA DE LA ORCAM ALZA EL TELÓN ESTE LUNES

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid alzará el telón a la temporada sinfónico-coral 2025/26 este lunes en el Auditorio Nacional de la capital con un concierto que conmemora el 50º aniversario del fallecimiento del compositor ruso Dmitri Shostakovich, bajo el título 'Variaciones sobre Shostakovich'.

"Es uno de los compositores que a mí, desde niña, cuando empezaba a soñar con la dirección de orquesta, más me cautivó. Yo escuchaba sus cuartetos, sus sinfonías. Es un compositor muy honesto y muy poderoso en la manera en la que su música te sacude. Abrimos la temporada con Shostakovich para rendirle un homenaje", ha explicado la directora.

La programación incluye un total de catorce conciertos, diez comprenden el Ciclo Sinfónico y cuatro de Tiempo de Cámara. También habrá estrenos. Uno de los más esperados será el de 'Laguna de los pájaros', una obra encargada por la Fundación ORCAM al compositor madrileño Mauricio Sotelo, que se presentará el 10 de marzo de 2026, dentro del programa 'Oda a la naturaleza'.

La directora destaca que este estreno absoluto --en el que participa Stefan Dörr, de la Filarmónica de Berlín-- forma parte del "ADN de la ORCAM". "Para mí siempre es importante que los programas y la temporada tengan cierto eclecticismo y que tenga una mezcla de lo nuevo y la tradición", ha señalado a Europa Press.

Para aquellos que se animen a descubrir la música de la ORCAM por primera vez esta temporada, Alondra de la Parra recomienda la Sinfonía nº1 de Gustav Mahler, conocida popularmente como 'Titán'; la Sinfonía nº9 de Ludwig van Beethoven y la 'Laguna de los Pájaros' de Mauricio Sotelo. "Pero es muy difícil escoger", puntualiza.