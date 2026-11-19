Archivo - Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid ha subido un 1,6% en octubre respecto al mismo mes del año anterior, con Majadahonda (+27,3%), San Sebastián de los Reyes (+22,7%) y Getafe (+18,3%) a la cabeza de los incrementos por municipios, mientras que la región se mantiene como la más cara de España para alquilar, con un precio medio de 21,62 euros por metro cuadrado al mes.

Según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el alquiler en la región también se ha encarecido un 0,8% respecto a septiembre, mientras que una vivienda estándar de 80 metros cuadrados alcanza ya los 1.730 euros mensuales, frente a los 1.341 euros de octubre de 2023, lo que supone un incremento del 29% en tres años.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha destacado que la Comunidad de Madrid "continúa siendo la región más cara de España para alquilar", aunque ha señalado que modera su crecimiento al 1,6% interanual tras las fuertes subidas acumuladas.

"Los elevados precios de la compraventa siguen empujando a miles de hogares hacia el alquiler, lo que mantiene una presión constante sobre una oferta incapaz de absorber toda la demanda", ha explicado.

MAJADAHONDA, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Y GETAFE LIDERAN LAS SUBIDAS

Por municipios, el precio del alquiler ha aumentado en seis de las once localidades madrileñas analizadas, con Majadahonda a la cabeza, donde se ha encarecido un 27,3% respecto a octubre de 2025, hasta los 19,26 euros por metro cuadrado.

Le siguen San Sebastián de los Reyes, con un incremento del 22,7% y un precio de 23,29 euros por metro cuadrado, y Getafe, donde los alquileres han subido un 18,3%, hasta los 19,77 euros. También han registrado incrementos Pozuelo de Alarcón (+4,4%), Las Rozas (+1,8%) y Madrid capital (+0,1%).

En el otro lado de la tabla, Alcalá de Henares ha experimentado el mayor descenso interanual, con una caída del 35,9%, hasta los 9,43 euros por metro cuadrado. Le siguen Leganés (-28,5%), Fuenlabrada (-25%), Alcorcón (-0,7%) y Móstoles (-0,3%).

En cuanto a los precios, San Sebastián de los Reyes se sitúa como el municipio más caro de los analizados, con 23,29 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid capital (22,39 euros), Villaviciosa de Odón (19,91 euros), Getafe (19,77 euros) y Pozuelo de Alarcón (19,48 euros).

También destacan los precios de Boadilla del Monte (19,27 euros), Majadahonda (19,26 euros), Villanueva de la Cañada (17,17 euros), Galapagar (16,22 euros) y Las Rozas (16,10 euros).

Por el contrario, Alcalá de Henares presenta el precio más económico entre los municipios estudiados, con 9,43 euros por metro cuadrado al mes.

MADRID CAPITAL SE MANTIENE ESTABLE Y ALCANZA LOS 22,39 EUROS/M2

En Madrid capital, el precio del alquiler se ha situado en octubre en los 22,39 euros por metro cuadrado al mes, con un ligero incremento interanual del 0,1% y una variación mensual del -0,04%, según los datos de Fotocasa.

Por distritos, el precio del alquiler ha descendido en doce de los veinte analizados. Las mayores caídas corresponden a Villa de Vallecas (-13,6%), Villaverde (-12,3%) y Vicálvaro (-6,4%).

También se han registrado descensos en San Blas (-4,5%), Latina (-4,4%), Usera (-4,2%), Arganzuela (-2,3%), Centro (-1,9%), Hortaleza (-1,4%), Puente de Vallecas (-0,7%), Tetuán (-0,6%) y Salamanca (-0,2%).

Por el contrario, Fuencarral-El Pardo encabeza los incrementos interanuales de la capital, con una subida del 9,1%, seguido de Chamartín (+4,9%), Barajas (+4,6%), Carabanchel (+3,2%) y Ciudad Lineal (+2%). También suben Moncloa-Aravaca (+0,8%), Retiro (+0,7%) y Chamberí (+0,3%).

En cuanto a los precios, Salamanca continúa siendo el distrito más caro de Madrid para vivir de alquiler, con 24,04 euros por metro cuadrado al mes, seguido de Chamberí (23,97 euros), Centro (23,90 euros) y Chamartín (23,37 euros).

Por encima de los 20 euros por metro cuadrado también se encuentran Arganzuela (22,62 euros), Tetuán (22,43 euros), Retiro (22,19 euros), Moncloa-Aravaca (21,55 euros), Ciudad Lineal (21,26 euros), Carabanchel (20,66 euros) y Hortaleza (20,37 euros), mientras que Puente de Vallecas alcanza exactamente los 20 euros.

En el otro extremo, Villa de Vallecas se mantiene como el distrito más económico de la capital para alquilar una vivienda, con un precio de 14,14 euros por metro cuadrado al mes.

EL ALQUILER SUBE UN 3% EN ESPAÑA

En el conjunto de España, el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 3% interanual en octubre y un 2,3% respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 14,42 euros por metro cuadrado al mes.

De esta forma, el alquiler medio de una vivienda de 80 metros cuadrados se sitúa en 1.154 euros mensuales, frente a los 898 euros de octubre de 2023, lo que supone un encarecimiento del 28% en tres años.

La Comunidad de Madrid se mantiene a la cabeza de las autonomías más caras para alquilar, con un precio un 49,9% superior a la media nacional, seguida de Cataluña (19,91 euros por metro cuadrado), Baleares (19,72 euros), País Vasco (17,75 euros), Canarias (16 euros) y Comunidad Valenciana (15,50 euros).

Respecto a las variaciones interanuales, la Comunidad Valenciana encabeza las subidas del alquiler, con un incremento del 14,7%, seguida de Cantabria (+9,7%), Aragón (+8,2%), Canarias (+7%) y Castilla-La Mancha (+5%).

Por el contrario, tres comunidades autónomas registraron descensos interanuales en octubre, La Rioja (-4,2%), Navarra (-1,3%) y Cataluña (-1%).