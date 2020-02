Alumno tacha de "hipócrita" a edil de Vox por hablar de respeto "cuando su partido dice que gente diversa no lo merece"

Publicado 06/02/2020 20:13:33 CET

Noa Josué, alumno del IES Padre Piquer ha tachado de "hipócrita" a la concejala de Vox Arantza Cabello por hablar de respeto "cuando su partido dice que las personas diversas no lo merecen".

"Es hipócrita que la señora Cabello hable de respeto a las personas cuando su partido político indica que gente diversa no merece respeto", ha lanzado Josué en el pleno de Cibeles dedicado a los adolescentes, donde ha apuntado que "han eliminado protocolo de protección a transexuales en Castilla y León o (Santiago) Abascal, quien dijo que había que priorizar a parejas heterosexuales para adoptar".

La concejala de Vox lo ha negado. "Eso no es cierto, otra cosa es cómo se hacen esas informaciones en los medios de comunicación", ha expresado Arantza Cabello, quien ha puntualizado que Vox tiene una "postura crítica contra la ideología de género".

"Consideramos que se está obviando a ciertas personas que no son mujeres, y la sociedad se compone de mujeres y de hombres. Por culpa de esa ideología de género se dejan olvidadas esas personas", ha detallado a continuación. Además, ha apuntado que "la dignidad de las personas es la base del pensamiento".

En este punto, otra alumna ha corregido a Cabello y le ha dicho que en la sociedad, además de hombres y mujeres, hay "muchas personas que no se identifican" con esos géneros. "Hay que respetar a todo el mundo sean lo que sean", ha indicado.

"Por supuesto", ha respondido Cabello, quien ha señalado que "jamás en la vida" van a hablar "nada de esta diversidad". "Otra cosa son las interpretaciones que se hacen", ha apostillado.

LA INGOBERNABLE

Ha sido de nuevo Noa quien ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que desalojara la Ingobernable en un "arrebato", al igual que La Dragona, que "no ha causado molestia" y servía para "hacer actividades lúdicas, y un espacio de apoyo escolar".

En su respuesta, el regidor ha precisado que "para su cesión hay que cumplir una serie de normas, y si no se cumplen no se construye una sociedad". "No es que me moleste a mí, sino que acudimos a un juez y nos dio la razón", ha lanzado.

Además, ha relatado que él acudió a La Ingobernable, donde tuvo "un encontronazo" y pidió que desalojaran para poder hablar. "La ley es igual para todos. Llevamos a cabo una determinada política que fue para la que fuimos votados", ha lanzado.