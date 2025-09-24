Alumnos de cuatro centros escolares de Madrid descubrirán el paisaje más allá de la M-30 en 'Miradores a pie de calle'

El Ministerio de Cultura organiza los talleres ‘Miradores a pie de calle’ en cuatro centros escolares de Madrid para descubrir el paisaje más allá de la M-30 - MINISTERIO DE CULTURA

La iniciativa del Ministerio de Cultura se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de cuatro centros escolares de los barrios de Hortaleza, Latina, Ciudad Lineal y Entrevías tendrán la oportunidad de descubrir el paisaje que se esconde más allá de la M-30 a través de 'Miradores a pie de calle', una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura y que se desarrollará entre los meses de octubre y noviembre.

En un comunicado, el departamento liderado por el ministro Ernest Urtasun ha detallado que estos talleres persiguen el objetivo de poner en valor los paisajes cotidianos de cuatro distritos madrileños surgidos a mediados del siglo XX, en el marco del programa de actividades 'Madrid es Paisaje' del Ayuntamiento de Madrid, con motivo del 25º aniversario del Consejo de Europa sobre el Paisaje.

La directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert, ha sido la encargada de presentar la actividad este miércoles en el Parque de la Cuña Verde de Madrid.

Los barrios seleccionados tienen en común que todos ellos están ubicados fuera de la M-30, y cuentan con unas características que deben ser valoradas y reconocidas tanto por la ciudadanía como por la administración.

Los talleres, impartidos por el colectivo de mediación cultural 'La Liminal', se dividirán en dos sesiones que se realizarán en miradores próximos a los centros escolares y se desarrollarán entre los meses de octubre y noviembre

Además, la actividad se completará con una sesión final conjunta para los cuatro centros escolares, en la que se pondrán en común los resultados alcanzados. Esta última sesión estará abierta al público.