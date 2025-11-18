Amaia, Dellafuente o Israel Fernández actuarán en la Puerta del Sol por el 40 aniversario de Apple en España

Archivo - La cantante y actriz Amaia actúa durante un concierto, en el Movistar Arena, a 23 de febrero de 2025 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés actuarán este miércoles en la madrileña Puerta de Sol en un acto organizado por Apple por sus 40 años en España, con el que quiere realizar un homenaje a la cultura y la creatividad española.

Bajo el nombre de 'El Encuentro' estos artistas se unirán por primera vez en el corazón de la ciudad en un evento abierto al público, que contará con entrada libre y se desarrollará a partir de las 20 horas del miércoles, según ha informado la compañía.

Sobre ello, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el concierto en la Puerta del Sol con el que Apple celebra su 40 aniversario en España tiene todos los permisos en una actuación "ejemplar" por parte de la empresa.

El primer edil ha explicado que Apple se puso en contacto con la Administración al tener la idea y que representantes de la compañía se la trasladaron directamente poniéndose en contacto con mandos policiales y con responsables de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Para Almeida "es una buena oportunidad para disfrutar de un concierto que va a estar realmente bien".