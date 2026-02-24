La AMAS incorpora 12 nuevos vehículos adaptados a su flota para trasladar a mayores y personas con discapacidad

La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) incorpora 12 nuevos vehículos adaptados a su flota para trasladar a mayores y personas con discapacidad - EUROPA PRESS

La Comunidad de Madrid ha incorporado 12 nuevos vehículos adaptados destinados al traslado de personas mayores y con discapacidad de las residencias públicas dependientes de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) tras una inversión de más de 600.000 euros.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado este martes la nueva flota del servicio en un acto celebrado en la residencia de mayores Manoteras, situada en el distrito madrileño de Hortaleza.

Los nuevos automóviles disponen todos de siete plazas, permitiendo también el traslado de una persona en silla de ruedas. Su función será facilitar los desplazamientos de los usuarios de los centros de la AMAS para realizar trámites administrativos, acudir a citas médicas o participar en actividades culturales y de ocio.

Asimismo, incorporan transmisión automática, cristales tintados para preservar la intimidad de los ocupantes, cámara de visión trasera y sistema de vigilancia de ángulo muerto. Dávila ha destacado que estos dispositivos "no son solo un medio de transporte, sino una herramienta clave para fomentar su autonomía e integración social.

Con esta adquisición, la AMAS amplía su flota hasta alcanzar los 49 vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, integrada por las 12 nuevas unidades presentadas hoy, cuatro microbuses de 22 plazas, un vehículo de gran capacidad de 14 plazas, 27 de nueve, y cinco turismos.

Carmen es una de las usuarias que ha probado este nuevo vehículo. Según ha detallado a los medios de comunicación, los asientos son "más cómodos" que los anteriores porque cuentan con nueva tecnología. También ha destacado que los conductores de la AMAS son "majísimos" porque "ayudan en todo lo que es necesario".

Precisamente, Fernando y Javier, conductores de la flota de la AMAS, han subrayado que la nueva furgoneta supone "una mejora" con respecto a los anteriores vehículos, sobre todo para tareas administrativas, como llevar a los residentes, muestras a laboratorios, personas a que vayan a hacer cualquier tipo de papeleo.

"Con los sistemas de seguridad que han incorporado, vamos más tranquilos. Es una gran responsabilidad llevar gente octogenaria con dificultades de movilidad. Cualquier pequeño incidente es una complicación y la seguridad es importante para nuestro trabajo", ha remarcado.

Los vehículos se distribuirán entre las residencias de mayores Manoteras, Doctor González Bueno, Nuestra Señora del Carmen y Vista Alegre, de la capital, así como la de Alcorcón, la Cisneros (Alcalá de Henares), Navalcarnero y, por último, San Martín de Valdeiglesias. También prestarán servicio en los centros para personas con discapacidad intelectual Dos de Mayo, ubicado en el distrito de Hortaleza, y Arganda (Arganda del Rey), además de en los centros ocupacionales de Barajas y Carabanchel, ambos en la ciudad de Madrid.