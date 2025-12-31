Amaya Mendikoetxea liderará a los rectores en su pulso con Ayuso por mejorar la financiación de las universidades

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, durante al acto de toma de posesión en el Campus de Cantoblanco de la Universidad Autónoma de Madrid, a 7 de j - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea Pelayo, se convertirá el 1 de enero en la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y liderará el pulso que mantienen con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, por mejorar la financiación de los centros públicos.

La también catedrática de Lingüística Inglesa recoge el testigo del rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), José Vicente Saz, con el reto principal de seguir negociando un modelo que incluya una financiación "suficiente" para garantizar la sostenibilidad de las universidades.

"Presidenta, los rectores de las universidades públicas madrileñas hemos puesto nuestras esperanzas en el desarrollo de un modelo de financiación que nos permita afrontar el presente y futuro de nuestras instituciones con confianza y ambición. Es hora de definir un rumbo claro, justo, basado en la equidad, en la responsabilidad y en la ambición de servicio a la sociedad", trasladó en verano en su toma de posesión.

Y es que, uno de los aspectos más relevantes que afronta la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) es la financiación de las universidades públicas. El planteamiento de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que lidera Emilio Viciana, es dividirlo en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos.

Según el borrador de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, el apartado de financiación incluye la "corresponsabilidad" de las universidades en la obtención de recursos para su financiación, lo que conllevará un compromiso de incremento gradual de sus ingresos a través de fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid, entre otras cuestiones.

Todos los rectores de las universidades públicas madrileñas -- la de Alcalá de Henares, la Autónoma, la Carlos III (UC3M), la Complutense (UCM), la Politécnica (UPM) y la Rey Juan Carlos (URJC)-- trasladaron en diciembre su "insatisfacción" con la normativa que aún se sigue negociando, puesto que consideraban que había "muchas cosas por hacer".

"Es una situación complicada para todas las universidades, algunas más que otras. Hay que seguir trabajando. Nos jugamos el futuro de la universidad", opinó la rectora de la UAM. También recordó que los dos días de huelga universitaria de noviembre, convocados por estudiantes y trabajadores, se celebraron para denunciar "la infrafinanciación que sufren desde 2008".

LA COMUNIDAD CONFÍA EN APROBARLA EN 2026

Así las cosas, la Ley de Universidades, que inicialmente habían afirmado los 'populares' que sería votada en el Pleno de la Cámara de Vallecas en 2025, finalmente se ha pospuesto para el nuevo año. En la última rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, trasladó que esperan acordar con los rectores la LESUC y que sea una realidad en 2026.

"Desde el año 2019, el crecimiento del presupuesto para la universidad pública se ha incrementado más de un 23%. Lo que vamos a hacer es una financiación plurianual para dar también mayor certeza a las propias universidades y con esa apuesta creciente de financiación", defendió.

Durante el balance del año, Ayuso recalcó que el Ejecutivo regional "defiende la pluralidad" en la universidad, así como que lleguen nuevos centros que cumplan con los criterios. "Hay muchos proyectos por delante que nos ilusionan mucho, a pesar del ruido. Nos esperan a la vuelta para presentarlo ante todos los madrileños", avanzó.

SOBRE LA RECTORA DE LA UAM

Catedrática de Lingüística Inglesa en el Departamento de Filología Inglesa de la UAM desde el año 2019, Mendikoetxea se licenció en esta materia en 1986 en la Universidad de Deusto (Bilbao). Tras cursar un Máster en Lingüística Teórica en la Universidad de York, se doctoró en dicha institución en 1992 con una tesis sobre Teoría Sintáctica.

En el curso académico 1991-1992 se incorporó a la Universidad Autónoma de Madrid como docente. En 1993-1994 obtuvo una Beca Fulbright para una estancia postdoctoral en el Departamento de Lingüística y Filosofía del Massachusetts Institute of Technology (MIT). A dicha experiencia siguieron otras estancias en UCLA (1997) y en la Universidad de Lancaster (2006-2007) con una Beca Salvador de Madariaga.

Mendikoetxea ha sido vicerrectora de Relaciones Internacionales de la UAM entre 2013 y 2017; directora del Departamento de Filología Inglesa en 2003 y 2009-2013; y vicedecana de Estudios de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras en 2006.