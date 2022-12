Amazon presentará en Madrid su tienda de pymes 'España a un clic' durante el puente de diciembre

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amazon presentará en Madrid su tienda de pymes 'España a un clic' los días 9, 10 y 11 de diciembre, con un espacio durante la edición navideña de Mercado de Motores, en el Museo del Ferrocarril.

Será un espacio navideño que mostrará al público una selección de todo lo que se podrá encontrar en la nueva tienda de Amazon.es 'España a un clic', con productos de pequeñas y medianas empresas, y artesanos, de toda España, informa Amazon en un comunicado.

En los días del puente que marcan el inicio de las navidades, el espacio incluirá talleres navideños para toda la familia, además de propuestas para regalar en estas fechas, con productos de todas las categorías, como deportes y juguetes, entre otras.

Algunas de estas pymes, como Aeiou Baby, Aran Jewels, Tesela Natura, Café Saula, Janabebé, The Gourmet Box, Debosc, Perro Loco Clothes, PlaceMatFab, Tuquinos y Vera and the Birds, también estarán en el espacio presentando sus productos.