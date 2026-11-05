Ambkor, Todo el Rato y Suzete protagonizan la programación del Madrid Urban Fest este fin de semana

Archivo - Ambkor, Todo el Rato, Suzete, JAVS y Xbeats90 se citan este fin de semana en Vallecas - MADRID URBAN FEST - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Madrid Urban Fest (MUF) continuará este fin de semana con una nueva programación de conciertos, sesiones de DJ y actividades dedicadas a la cultura urbana en el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas, con las actuaciones de Ambkor, Todo el Rato, Suzete y JAVS, además de una sesión de Mbeats90.

La programación musical comenzará el viernes con el concierto de Ambkor, previsto a las 20.30 horas. El artista barcelonés afincado en Madrid, considerado una de las referencias actuales del hip hop, presentará 'Los últimos vivos', su trabajo más reciente, junto a algunos de los temas más conocidos de su trayectoria.

El músico ofrecerá una actuación de carácter íntimo, con un rap introspectivo cuyas letras abordan cuestiones como la salud mental, las relaciones personales y el paso del tiempo. Antes del concierto, a las 19.45 horas, Mbeats90 ofrecerá una sesión de DJ con entrada gratuita.

El sábado, a partir de las 20 horas, será el turno de JAVS, Todo el Rato y Suzete, en un formato que combinará sesiones de DJ y actuaciones en directo. JAVS abrirá la cita con una sesión y volverá a pinchar entre las actuaciones de los artistas, además de acompañar a Suzete durante su concierto.

Todo el Rato, formado actualmente por Camu y Michael, presentará su propuesta musical, que fusiona ritmos de kizomba angoleña, afrobeat de Nigeria y Ghana, dancehall jamaicano y reguetón puertorriqueño. El grupo, pionero del afrocaribe, combina estas influencias con sus raíces familiares africanas y españolas.

Por su parte, Suzete, nacida en Santo Tomé y Príncipe y criada entre Portugal y Canarias, ofrecerá una propuesta que transita entre el afrobeat, el afro-pop, el R&B y los sonidos urbanos, con influencias africanas, atlánticas y latinas. Sus canciones abordan cuestiones relacionadas con la identidad, la libertad, el deseo y el empoderamiento.

UN DOCUMENTAL SOBRE LOS ORÍGENES DEL GRAFFITI

La programación incluirá también el estreno del documental 'Madrid graffiti. Orígenes', dirigido por Francisco Reyes, histórico del graffiti y profesor de la Universidad Complutense de Madrid especializado en hip hop. La proyección tendrá lugar este jueves a las 19 horas, con entrada gratuita.

La película, todavía sin estrenar en España, repasa los comienzos del graffiti en la capital y su relación con el desarrollo de la cultura hip hop.

Asimismo, el sábado se celebrará una masterclass de popping y locking impartida por el venezolano Nanox, especialista en estos estilos de baile urbano surgidos durante la década de los setenta.

El público podrá visitar además la exposición 'Madrid hip hop. Orígenes', comisariada por Francisco Reyes, que propone un recorrido interactivo por los inicios de este movimiento cultural desde 1984 en Madrid y el resto de España, a través del graffiti, el rap, los DJ y el break dance.

La muestra se completa con 'Mural de Artistas Urban', una exposición en la que la creadora Amalia Pacheco vuelve a retratar a los artistas participantes en el festival.