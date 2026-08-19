Amigos, compañeros y alumnos de Tamariz le despiden en Madrid: "Se ha ido el último gran maestro del mundo de la magia"

El mago Juan Tamariz en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los familiares de Juan Tamariz han recibido este miércoles el apoyo de amigos, compañeros de profesión y alumnos del mago, que ha fallecido este martes a los 83 años de edad en el hospital Clínico San Carlos de Madrid.

La despedida ha sido en el Tanatorio de San Isidro de Madrid, por la que han pasado esta mañana decenas de personas que le han homenajeado dejando cartas de póker con mensajes de cariño.

El actor Alejandro López García, conocido como Jandro, ha revelado que el aprendizaje que el ilusionsita le dejó es "la felicidad, el amor y la pasión" por lo que se hace. "La generosidad, porque él nos acogió a todos nosotros y nos enseñó que la magia había que pensarla, que había que compartirla, que al final era para hacer feliz a la gente", ha añadido en declaraciones a Europa Press a las puertas del tanatorio.

Tampoco han faltado compañeros de profesión de Tamariz, como el Mago More. "Era como un padre para todos, porque hay varias generaciones enteras que hemos hecho magia que nos ha cambiado la vida gracias a Tamariz", ha precisado. Por su parte, Jorge Blass ha asegurado que con su pérdida "se ha ido el último gran maestro del mundo de la magia".

Su hija, la ilusionista Ana Tamariz, ha sido una de las primeras en acudir al Tanatorio de San Isidro, donde hasta las 22.30 horas de este miércoles la familia recibirá las muestras de cariño tras la muerte del mago.

Así, ha explicado que "se ha ido tranquilo", sin sufrir, y espera que sea recordado "con toda su alegría y por su pasión por la magia".

"Ha sido muy bonito, si se puede decir bonito, es que se ha ido muy tranquilo y se ha ido despacito, cada vez respirando más poquito, más poquito y se ha ido muy elegantemente. No sé, me sale decir dulce, no sé si es la palabra, pero no sufrió", ha expresado la hija.

Asimismo, ha asegurado que habrá un homenaje en un teatro de Madrid para los familiares y amigos que no puedan asistir hoy a la despedida. "Claro, un homenaje, por lo menos el primero, vamos poco a poco. Pero sí, será en octubre, diremos dónde porque hay muchos magos, muchos amigos, mucha familia mágica de mi padre que viven fuera de Madrid o que están ahora trabajando fuera", ha señalado.

El nieto del ilusionista, Daniel Tamariz, ha destacado la profunda influencia que su abuelo ha tenido en su vida y en el mundo del arte y la magia. A pesar de la tristeza, ha expresado en declaraciones a Europa Press su agradecimiento a Tamariz, resaltando su capacidad única para hacer reír y su pasión por el espectáculo.

A esta despedida han acudido diversas personalidades culturales pero también alumnos de la escuela del mago, como Miguel Miguel, que ha asegurado que es "un día triste para las artes escénicas". "Es un día triste para no solo los magos, sino para todo el mundo de las artes escénicas y el público en general que quería a Juan. Y este día era imposible no estar aquí", ha añadido.