La ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal alcanza los 671 millones de euros

Montaje de la tuneladora Mayrit, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inversión por parte de la Comunidad de Madrid de cara a la ampliación de la Línea 11 de Metro para el tramo actualmente en ejecución, que conectará las estaciones de Plaza Elíptica y Conde de Casal, alcanza ya los 671 millones de euros, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de esta semana la licitación de nuevos contratos para la puesta a punto de esta infraestructura, con una inversión de 7,4 millones destinada a las labores de dirección de los trabajos y coordinación de las instalaciones, a la que se suman los 22,4 millones aprobados recientemente para la señalización.

A este presupuesto se añaden los 123 millones destinados a la instalación de 29 ascensores, 60 escaleras mecánicas, un sistema de protección contra incendios, catenarias y otras actuaciones complementarias que requieren una planificación independiente de la obra civil.

El mayor volumen corresponde, no obstante, a los 518 millones dedicados a la construcción de los más de 6,6 kilómetros que separan Plaza Elíptica y Conde de Casal y a las cinco estaciones previstas, dos de ellas de nueva creación (Comillas y Madrid Río), que ya alcanzan el 60% y el 58% de ejecución, respectivamente.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos. Además, reducirá el tiempo de viaje y descongestionará otras líneas como la Circular, que es la más transitada de toda la red, especialmente entre Plaza Elíptica y Avenida de América.

La finalización de este tramo está prevista para 2027 y será el primero de un proyecto de mayor alcance que prevé 33 kilómetros y 20 estaciones para conectar Cuatro Vientos con Valdebebas.

LA INCORPORACIÓN DE 'MAYRIT' ACELERA LA EJECUCIÓN DEL TÚNEL

La llegada de la tuneladora 'Mayrit' a la Comunidad de Madrid, concretamente a la futura estación de Comillas donde se encuentra en pleno proceso de montaje, supone un importante paso para la ejecución de estas obras.

Cuando se incorpore a los trabajos, en marzo de 2026, acelerará la construcción del túnel al avanzar a un ritmo de 15 metros diarios, frente a los 50 mensuales que alcanza el método tradicional de pico y pala.

Su traslado desde la ciudad alemana de Schwanau, donde se ha fabricado, ha requerido una planificación logística minuciosa, tanto por sus dimensiones como por los 2.000 kilómetros que ha recorrido hasta llegar a su destino.

Trabajará las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos para maximizar la velocidad. Solo se detendrá para reemplazar las piezas desgastadas, aproximadamente cada 1.000 metros.