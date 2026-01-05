Amplio dispositivo en carreteras por la nevada en Comunidad: 51 camiones quitanieves y más de 200 toneladas de sal

Archivo - Una carretera cubierta de nieve en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España), a 10 de enero de 2021.- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha mantenido activo durante la noche del domingo al lunes un amplio dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en las carreteras ante las nevadas y el descenso de temperaturas registrados en la región.

En total, unos 150 profesionales han trabajado de forma coordinada en la red viaria, con el apoyo de 51 camiones quitanieves, que han actuado de manera preventiva y correctiva en los puntos más sensibles, han informado desde el Gobierno regional.

El operativo ha supuesto un importante consumo de fundentes, con 204,84 toneladas de sal sólida y 19.173,33 litros de salmuera empleados para evitar la formación de hielo y mejorar la adherencia en la calzada.

En las concesionarias, en la M-45 se han desplegado seis camiones quitanieves, ocho conductores, una retropala y cuatro vehículos de escolta, utilizando 45,4 toneladas de sal. En la M-407, el dispositivo ha contado con dos camiones quitanieves, dos conductores y un consumo de 2,74 toneladas de sal.

Desde los servicios de carreteras se mantiene la vigilancia activa ante la posibilidad de nuevas heladas, mientras se recomienda a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y consultar el estado de las vías antes de desplazarse, especialmente en las primeras horas del día.