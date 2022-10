Amyts convoca huelga indefinida de médicos de los centros de atención 24 horas a partir del 7 de noviembre

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid) ha registrado este jueves la convocatoria de huelga indefinida para los más de 200 facultativos que atenderán los 80 centros de atención 24 horas que cubren la atención urgente extrahospitalaria en la región.

La huelga indefinida en protesta por el cambio de condiciones laborales para el personal de los antiguos Servicios de Atención Rural (SAR) y Servicios de Urgencia Hospitalaria (SUAP) que ha pasado a atender las urgencias extrahospitalarias arrancará así el próximo lunes 7 de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes del sindicato.

De los 698 médicos, enfermeros y celadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización, están llamados a la huelga un total de 228 facultativos (212 de Atención Primaria y 16 del Summa 112).

Como paso previo a la huelga, Amyts calentará motores con una manifestación este viernes, a partir de las 10.30 horas, frente a la Vicenconsejería de Sanidad de la Comunidad, ubicada en el número 280 del Paseo de la Castellana.

Este sindicato rechazó el documento de compromisos firmado entre la Consejería de Sanidad y los otros cuatro sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y Satse) que motivó la desconvocatoria de huelga indefinida debido a la falta de personal para atender los 80 centros de atención 24 horas.

"Los médicos siguen sin poder entender que se puedan abrir 78 dispositivos con el personal de 40. Creen que ya están soportando una carga laboral enorme y no se ven aumentando esa sobrecarga aún más. No es solo que no lo vean por ellos, por su trabajo, sino sobre todo, no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial que se da a los madrileños", explicó la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández.

Otros de los motivos que alegan para su rechazo apunta a que en casos en que la jornada complementaria no obligatoria que pudiera realizarse por cualquier médico de Atención Primaria no se garantiza la cobertura de la libranza de esa jornada "y, por tanto, generaría una sobrecarga asistencial añadida a la ya existente a los médicos del centro de salud, que tiene aproximadamente un 20% de consultas sin cubrir y en Pediatría mucho mayor".

También rechazan que los médicos de los SUAP cerrados durante la pandemia no tengan opción a elegir uno de sus antiguos SUAP para desarrollar su actividad asistencial y la falta de garantía de que la jornada complementaria voluntaria siempre será no obligatoria, aún en el caso de ausencia de voluntarios para su cobertura.

BAJAS SOBREVENIDAS Y RENUNCIAS

La puesta en marcha de estos 80 centros de atención 24 horas este jueves ha estado marcada por un 40% de bajas sobrevenidas entre los profesionales sanitarios debían acudir a su puesto de trabajo, un porcentaje que ha ascendido hasta el 60% en el caso de los facultativos.

Según la Comunidad, los profesionales han informado a lo largo de la mañana, en algunos casos con menos de dos horas de antelación, de que se daban de baja "por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares".

Por su parte, la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, ha denunciado la actitud "deleznable" de la Consejería de Sanidad al no comunicar con anticipación los horarios de los profesionales. Según ha explicado, muchos de estos sanitarios se enteraron a última hora de ayer o a primera hora de hoy de dónde tenían que acudir a trabajar.

"En la noche de ayer y en la madrugada, los médicos han ido recibiendo correos electrónicos comunicándoles a dónde tienen que ir a trabajar en apenas unas horas y sin respetar incluso su descanso", ha lamentado Amyts.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Fernando Prados, ha admitido que la planificación de los turnos se ha comunicado con retraso a los afectados y ha pedido disculpas a los profesionales.

"Hemos tardado mucho en facilitar a estos profesionales la información sobre los horarios pero hasta el miércoles no cerramos con los sindicatos este nuevo sistema y nos parecía una descortesía decir cuál iba a ser su método de trabajo sin terminarlo de plasmar con los sindicatos. Pedimos disculpas, por supuesto", ha señalado.

La organización sindical también ha asegurado tener constancia de "numerosas renuncias de médicos de urgencias rurales" al estar en desacuerdo con este plan por suponer "un maltrato" a sus condiciones laborales.

Los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112) y MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad), con el apoyo de la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural), han registrado por su parte la convocatoria de tres jornadas de huelga en noviembre.

En concreto, la huelga afectará al personal de los Servicios de Atención Rural (SAR) y del Summa 112 y comenzará el viernes día 4 a las 15.00 horas y finalizará a las 24.00 horas del domingo día 6.

PERIODO TRANSITORIO DE DOS MESES

El principio de acuerdo alcanzado con el resto de sindicatos contempla un periodo transitorio de dos meses para establecer la reorganización de la atención urgente extrahospitalaria durante los que el modelo será evaluado para estudiar su funcionamiento y, en su caso, establecer modificaciones.

De este modo, durante noviembre y diciembre se establecerán unas condiciones laborales para los casi 700 trabajadores de los antiguos SAR y SUAP que prestarán su labor en estos centros.

Durante estos dos meses, se realizará una asignación provisional a los centros y, en paralelo, se negociará en la Mesa Sectorial de Sanidad el modelo definitivo de adscripción de trabajadores. A ello se sumará un análisis de datos de actividad asistencial para cada centro con el objetivo de determinar la cobertura necesaria de horarios, profesionales y plantillas.