Ana Locking y su forma de contar historias a través de la moda llegan a la Sala Canal con más de 160 piezas

El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, junto a la diseñadora Ana Locking - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha inaugurado en la Sala Canal de Isabel II la exposición 'Nostalgia / Utopía', una retrospectiva dedicada al universo creativo de la diseñadora de moda Ana Locking que podrá visitarse con entrada gratuita hasta el próximo 12 de julio.

La muestra reúne más de 160 prendas realizadas a lo largo de casi dos décadas y plantea un recorrido entre memoria e imaginación para reflexionar sobre la moda como un lenguaje capaz de contar historias.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha presentado este miércoles esta nueva propuesta del Gobierno regional acompañado por la propia diseñadora y por el comisario Alberto Gonper, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

Durante el acto ha destacado a Ana Locking como "uno de esos nombres que eleva la moda a la categoría de arte". Una prueba de ello para el consejero es esta muestra que viaja en el tiempo, "entre el pasado y el futuro y recrea diferentes espacios y estructuras audiovisuales que contextualizan su obra".

La exposición se articula como un itinerario a través de las distintas plantas de la Sala Canal de Isabel II y plantea una reflexión sobre la moda como "un territorio en constante movimiento entre la nostalgia y la utopía".

APROXIMACIÓN SENSORIAL AL UNIVERSO DE LA DISEÑADORA

Ambos conceptos se presentan como un diálogo continuo en el que la memoria del pasado se proyecta como deseo de futuro y lo aún no vivido acaba adquiriendo, con el tiempo, la textura del recuerdo. El recorrido ofrece al visitante una aproximación sensorial y conceptual al universo creativo de la diseñadora.

En la planta baja, cinco dioramas configuran escenas autónomas que rompen con los formatos habituales de exhibición y generan atmósferas vinculadas a imaginarios diversos, desde la Hermandad Prerrafaelita y el mundo vegetal hasta el paisaje lunar o el sueño americano, mediante la combinación de piezas procedentes de distintas colecciones.

En esta zona también se incluye una gran estructura cúbica que funciona como sala de proyección y alberga una obra audiovisual creada específicamente para la ocasión.

La primera planta está dedicada a las colecciones relacionadas con el concepto de nostalgia, que evocan a pensadores y escritores y construyen un relato íntimo en el que la moda funciona como archivo emocional.

La segunda reúne propuestas de carácter más utópico y reivindicativo, en las que el diseño se convierte en un gesto de libertad y en un espacio abierto a nuevas posibilidades.

Por último, la tercera invita a conocer el proceso creativo de Ana Locking, desde la idea inicial hasta la conceptualización final de cada colección, mediante fotografías, vídeos de desfiles y obras de arte que han nutrido su imaginario con referencias a autores como Andy Warhol, Damien Hirst o Juergen Teller.

La exposición se completa con un programa de actividades paralelas, recursos de accesibilidad y la edición de un catálogo, publicado por la Comunidad de Madrid y la editorial Superflua, que amplía el proyecto expositivo.

Todas las propuestas son gratuitas y cuentan con plazas reservadas para personas con discapacidad, préstamo de apoyos técnicos, materiales adaptados y visitas en Lengua de Signos Española.

SOBRE ANA LOCKING

Locking (Toledo, 1970) ha jugado un papel importante en la revitalización de la moda española de los últimos años. Además de su trayectoria como diseñadora, ha desarrollado una profunda vinculación con el arte contemporáneo, colaborando con distintas instituciones culturales y artísticas tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los más recientes y más relevantes galardones que ha recibido se encuentran el Premio Nacional de Moda 2020, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2021, el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid 2022 o el de Hija Predilecta de Castilla-La Mancha 2023.