Ana Millán critica que la izquierda intente "alargar de manera ficticia" su causa y haga "perder el tiempo" a jueces

La vicepresidenta de la Mesa de la Asamblea, Ana Millán, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y vicepresidenta primera de la Asamblea, Ana Millán, ha criticado este jueves que la izquierda intente "alargar de manera ficticia" la causa de investigación contra ella, que ha sido archivada por la justicia, y hagan "perder el tiempo" a los jueces.

Así lo ha expresado en la antesala del Pleno en la Cámara regional, después de que tanto Más Madrid como el PSOE anunciaran que van a recurrir el archivo de la investigación contra la que fuera exalcaldesa de Arroyomolinos.

Era el martes cuando se conocía que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, daba carpetazo a la causa por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a contratos supuestamente irregulares en la etapa en la que era concejal.

"Respeto todos los cauces legales porque creo en la justicia pero no esperaba menos de ellos", ha afirmado Millán, quien ha criticado que la izquierda haya alargado el proceso "de una manera ficticia únicamente para hacer daño", ya que reconocer que esto ha terminado sería "hacer el ridículo más absoluto".

Considera Millán que recurrir esta decisión es hacer "perder el tiempo" a los jueces que seguro que tienen "cosas más importantes que hacer", además de costar "dinero a los madrileños".

"Es muy curioso que a lo largo de estos años, cuando salía un auto que ellos consideraban favorables para su causa, lo aireaban, lo jaleaban, les faltaba enmarcar y ahora un auto no sirve y ponen en duda la profesionalidad de una jueza", ha reprochado.

A ello, ha añadido que son varias instituciones las que se han manifestado al respecto y cree que la izquierda debe de dejar de "buscar excusas" tras diez años de una campaña "incesante de ataques, de difamaciones y de injurias" con el objetivo de atacar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y a su partido.

"Han intentado acabar conmigo y por extensión con el proyecto del Partido Popular de Madrid y no lo han conseguido. Así que con fuerza y con más ganas que nunca, seguimos adelante", ha reivindicado.

Al respecto, en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, la presidenta madrileña ha asegurado que es la izquierda la que está "detrás" de la investigación contra Ana Millán y cree que hay que ser "miserable" para seguir acusándola. "¿No les da vergüenza?", les ha preguntado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha celebrado que se haya archivado la causa contra Millán tras diez años de "persecución política y mediática". "Es un día para celebrar que la justicia se ha pronunciado finalmente, que la justicia existe, que la justicia puede restaurar la honorabilidad de una persona injustamente acusada", ha defendido.