Los análisis a las cigüeñas muertas en Getafe confirman un nuevo foco de gripe aviar de alta patogenicidad

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio Central de Veterinaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha confirmado este jueves la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en los ejemplares de cigüeña que a finales de la semana pasada aparecieron muertos en las inmediaciones del río Manazares a su paso por Perales del Río y La Marañona, en el término municipal de Getafe.

Además, el laboratorio ha señalado que existen otros tres focos detectados en las localidades de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid en un comunicado, donde apuntan a que estas aves provienen del norte de Europa rumbo a España y África en busca de temperaturas más cálidas.

"Muchas de ellas llegan con el virus de la gripe aviar, por lo que se producen fallecimientos en los diferentes municipios donde recalan", han apuntado desde la Consejería, que apunta que en la región estas zonas suelen ser humedales del sureste. Además, subrayan que las detecciones de este virus se han "disparado" en 26 países europeos en las últimas semanas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha aclarado que por el momento tan solo se ah detectado el virus en "aves silvestres" y que "no hay ninguna explotación avícola afectada en la región". "Nos alegramos de que esas medidas de contención que tenemos en toda España y que estamos coordinanado con el Ministerio estén funcionando", ha añadido.

Ahora, la Consejería ha comunicado la situación a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) y a los municipios de la zona, a quienes ha remitido una carta explicando la situación y ofreciendo una serie de recomendaciones que, recuerdan, ya se llevan a cabo en otras zonas desde que a finales de septiembre se tuviera conocimiento de brotes de gripe aviar en algunos puntos de la región.

Estas medidas específicas afectan a Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, el sur de Madrid capital, Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

Entre estas medidas destaca la prohibición de la cría de aves al aire libre y se solicita que las explotaciones no comerciales o familiares estén convenientemente registradas. La Comunidad de Madrid ha señalado que también colaborará con los ayuntamientos para aplicar medidas preventivas en aves de parques y jardines.