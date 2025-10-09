Una anciana sufre heridas catastróficas en un brazo tras ser atropellada por un camión de residuos en El Pilar

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil en una calle de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 80 años ha resultado herida este jueves tras ser atropellada por un camión de recogida de residuos en la calle Ferrol, ubicada en el barrio de El Pilar del distrito Fuencarral-El Pardo, que le ha provocado heridas "catastróficas" en un brazo.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.30 horas en las inmediaciones del número 10 de la citada vía, y hasta la zona se han trasladado efectivos de Bomberos del Ayuntamiento, que le han realizado un torniquete hasta la llegada de equipos sanitarios.

Por su parte, los sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado a la víctima y la han trasladado al Hospital de La Paz, con escolta de la Policía Municipal de Madrid, cuya Policía Judicial de Tráfico se ha hecho cargo del atestado.