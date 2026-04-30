Animalistas alertan de "adoctrinamiento" a menores con el Día del Niño en Las Ventas, apoyado por la Comunidad

Cartel del Día del Niño en Las Ventas - CHENEL Y ORO

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones animalistas han alertado del "aberrante" y "bochornoso" Día del Niño previsto para este viernes en la plaza de toros de Las Ventas, una actividad impulsada por la asociación taurina Chenel y Oro en colaboración con el Centro de Asuntos Taurinos (CAT) de la Comunidad de Madrid y en la que estas asociaciones ven un "adoctrinamiento" a los menores.

La Asociación Cultural Taurina Chenel y Oro ha organizado para este viernes una jornada para que "niños y jóvenes se acerquen al mundo del toro de una forma divertida", según anuncian en sus redes sociales y en la página web para la inscripción al evento, que ya no permite más aforo.

El evento arranca a las 11.30 horas en la Sala Antonio Bienvenida de Las Ventas, e incluirá "diversas actividades y talleres" para los niños de hasta doce años, y un "toreo de salón" para los jóvenes de hasta 16 años. También acudirán alumnos de la Escuela Taurina José Cubero 'Yiyo' y profesionales taurinos que impartirán las clases.

La asociación que organiza la actividad insta a los participantes a llevar "trastos de torear" para la actividad de toreo de salón, y advierten de que la jornada se lleva a cabo en una espacio público con libertad de acceso a los medios de comunicación, que podrían tomar fotografías y vídeos durante la jornada.

ORGANIZACIONES ANIMALISTAS EN CONTRA

Organizaciones como la Fundación Franz Weber o el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) se han pronunciado ya en contra de esta actividad, que consideran "banaliza" la violencia contra los animales y sirve como "adoctrinamiento" a los menores a pesar de las observaciones del Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño sobre este asunto.

Fuentes de Pacma consultadas por Europa Press tachan de "auténtico bochorno" esta jornada, más aún después de la "reprimenda" del órgano de la ONU, a la que se hace "oídos sordos". "La organización de actividades de carácter taurino para niños no tienen otro cometido que contribuir a la normalización de la violencia que posteriormente se ejerce con ejemplares vivos", advierten.

Según la organización, el sector taurino defiende la teoría de una "adaptación progresiva a este tipo de escenas", en las que se "burla a un animal", en las primeras etapas de la vida al ser "más efectiva" que en edades más tardías, "donde raramente aparece la afición sin un precedente familiar".

Así las cosas, desde Pacma consideran que el sector taurino "teme la desaparición del espectáculo" y por ello lleva años incidiendo en los niños con charlas, talleres y actividades infantiles con el objetivo de que "el mundo del toro no les resulte ajeno a pesar del avance social".

"De quienes se lucran del sufrimiento de los toros, esto es esperable. Lo que es injustificable es que la Administración no solo lo permita, sino que lo apoye", han remachado desde la organización contra el maltrato animal.

Por su parte, desde la Fundación Franz Weber han advertido del riesgo de la "normalización de la violencia y el adoctrinamiento que la banaliza en estos eventos", y han recordado también las observaciones emitidas por Naciones Unidas al respecto de la tauromaquia y los menores. En esta línea, lamentan también la colaboración de la Comunidad de Madrid a través del CAT.

"Estas actividades buscan adoctrinar en la violencia y normalizarla a través del juego. Estas simulaciones se completan con exhibiciones de las herramientas cortopunzantes, acompañadas de comentarios de refuerzo positivo para que el niño o la niña acepte este tipo de actuaciones violentas", han advertido desde la organización en un comunicado.

Finalmente, desde la ONG han criticado el "negacionismo" de la Comunidad de Madrid, que sigue colaborando con la tauromaquia con actividades que intentan "introducir" a menores, también de muy corta edad, en prácticas que pueden "impactar en su posterior desarrollo moral y psicosocial", incluso con contenido de "sufrimiento humano", como cogidas o cornadas.

LA COMUNIDAD RESPALDA EL EVENTO

Esta actividad destinada a menores cuenta con la colaboración del Centro de Asuntos Taurinos, el órgano adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid encargado de gestionar eventos relacionados con la tauromaquia en la región.

Consultadas por esta polémica, fuentes de la citada Consejería han señalado que el CAT colabora en esta jornada "como lo hace en las más de cien actividades culturales que se llevan a cabo a lo largo del año" en la plaza de toros de Las Ventas.

Asimismo, desde el CAT han recalcado que apoyan y fomentan "cualquier actividad cultural que fomente la tauromaquia y la asistencia de jóvenes y familias a los festejos taurinos".

El fin último es el de "dar a conocer" lo que para la Comunidad de Madrid es "una de las demostraciones culturales más importantes" de España y buscar además un relevo generacional en el mundo del toro que, consideran, ya se está consiguiendo.