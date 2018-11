Animalistas despliegan una "cerdita" enjaulada de seis metros para acabar con el confinamiento de animales en jaulas

Publicado 11/11/2018 15:00:35 CET

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Iniciativa Ciudadana Europea 'End the Cage Age - No más jaulas', impulsada por la organización 'Compassion in world farming' en colaboración con el Partido Animalista (PACMA), ha llevado este domingo a la Plaza de Colón a 'Esperanza', una "cerdita" enjaulada de 6 metros, para reclamar mejores condiciones para los animales en las granjas europeas.

Con esta iniciativa se pretende conseguir una "respuesta rápida y eficaz" para los animales de las granjas, que implique una "legislación especie por especie", según la representante para España de 'Compassion in world Farming', Patricia de Rada.

Esta campaña internacional necesita llegar al millón de firmas, y actualmente cuenta con 300.000, para reclamar al Parlamento Europeo el fin de la cría de animales confinados en jaulas. Para ello se han sumado a nivel europeo más de 140 organizaciones y a nivel español, 12 organizaciones junto con Compassion in world farming.

La presidenta del partido animalista, Silvia Barquero, ha puesto de manifiesto la "estresante" situación de las cerdas de gestación, que están en jaulas inmovilizadas semanas antes del parto y durante la lactancia, como también de los conejos, que llegan a 48 millones en nuestro país.

"En otros parlamentos europeos se habla de la necesidad de legislación y no queremos que España se quede atrás, pero la tauromaquia en España es el principal palo en la rueda", ha declarado la presidenta de PACMA.

España encabeza el ránking de animales enjaulados de Europa con 92 millones pero Barquero ha transmitido un mensaje de optimismo, porque, a su juicio, las encuestas muestran que su partido "tiene oportunidades" para conseguir representación en el Parlamento Europeo y quieren trabajar para impulsar iniciativas como estas.