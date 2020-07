Aniorte aclara que el Ayuntamiento no busca emplazamientos para menores no acompañados sino que "apoya" a la Comunidad

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Cs), ha aclarado que el Ayuntamiento de Madrid no está buscando emplazamientos para menores no acompañados, cuya competencia corresponde a la Comunidad, sino que se pone "a disposición" y "apoya" a la consejería de Políticas Sociales.

"El recurso de los menores no acompañados es de la Comunidad. Es su recurso y competencia. Estamos en contacto con ellos y estamos a su disposición para apoyarles en abordar esta situación, que no es fácil", ha declarado Aniorte desde un acto en Villaverde para agradecer la colaboración de las asociaciones vecinales y entidades sociales. El delegado ha añadido que ahora no se está en el escenario de "indicar ubicaciones".

El diario 'El Mundo' ha adelantado una carta firmada por la concejala-presidenta de Moncloa, Loreto Sordo, y enviada el pasado 18 de junio al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ante la situación del centro de menores no acompañados de Batán y las denuncias de los vecinos en los últimos meses. En la misiva le pide el traslado de los menores a "un recurso habitacional más adecuado a las especiales necesidades y de inclusión social".