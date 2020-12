Aniorte critica que Vox, grupo provida, quisiera eliminar subvención a asociaciones de ayuda a familias monomarentales

Vox ha afirmado en Cibeles que el Ayuntamiento "solo ofrece a las madres poco más que tienen una clínica abortista"

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, ha criticado que Vox, como grupo político antiabortista, planteara en sus enmiendas al presupuesto la eliminación de subvenciones a entidades que trabajan y ayudan a las familias monomarentales.

En el Pleno, Aniorte ha indicado que Vox incluía en sus enmiendas, no admitidas, la retirada de subvenciones a fundaciones como la del Padre Llanos, en Villa de Vallecas, que prestan ayuda a las familias monomarentales, y también a la asociación Lakoma. "No sé si porque se escribe con k", ha añadido en relación a esta subvención para "ayudar a madres solas con sus hijos".

La concejala de Vox Aránzazu Cabello ha llegado a afirmar en el Pleno que el Ayuntamiento "sólo ofrece a las madres poco más que tienen una clínica abortista". Aniorte le ha contestado indicando las distintas actuaciones y programas de ayuda a familias monomarentales existentes en el Ayuntamiento y la Comunidad.

Cabello ha asegurado que conoció la semana pasada un caso real, "no es populismo", de una madre en una cola del hambre que le aseguró, ante el carrito de su bebé, que "no había tenido ayuda del Ayuntamiento, que se había puesto en contacto con él y los trabajadores sociales le trasladaron como únicas vías ofrecidas el abortar, aunque ella no quería".

"El Ayuntamiento solo ofrece a madres poco más que una clínica abortista donde les pueden ayudar", ha lanzado la edil de Vox, que ha preguntado a Aniorte qué se puede ofrecer a estas madres "que no sea el aborto".

El delegado le ha pedido que cuando se encuentre con un caso así que le facilite el contacto para trabajar con esa persona, como se hace con todas las familias vulnerables. "Estamos para servir a la ciudadanía", ha remachado.