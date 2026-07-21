Ansaldo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, recibe el rechazo de Cabello, que critica el "desprecio" hacia ella

Archivo - El concejal de VOX, Ignacio Ansaldo, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). La crisis abierta en Vox marca el Pleno de Cibeles, el segundo del año- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox Ignacio Ansaldo ha llegado al Pleno de Cibeles como portavoz del grupo municipal, tras la salida de Javier Ortega Smith a concejal no adscrito, una situación ante la que ha mostrado su rechazo quien se autodenomina "portavoz legítima" de Vox, Arantxa Cabello, que ha criticado el "desprecio" hacia ella por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

"Lo más significativo es el desprecio absoluto que tiene el alcalde Almeida por las normas democráticas. Estaba clara la ley, que los tres expulsados de Vox (Ortega, Ansaldo y Carla Toscano) tienen que pasar a no adscritos y hoy se va a escenificar un hecho lamentable, que se nos ha negado a Fernando Martínez Vidal y a mí (afines a la dirección) la posibilidad de intervenir en aquellos puntos en los que se trata el paso a no adscritos", ha condenado la edil a la entrada del Pleno.

Cabello ha acusado al PP de cercenarles la posibilidad de intervenir en el Pleno. "También nos han retirado una de nuestras preguntas, de manera que se ha cercenado la voluntad de los madrileños que votaron unas siglas", ha insistido.

Ansaldo, igual que su compañera Toscano, está a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre sus cautelares por la expulsión de Vox, una decisión que podría ser inminente.