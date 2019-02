Anticapitalistas creará con IU y otros grupos lista local y regional "antagónica" al "centro izquierda" de Más Madrid

Publicado 12/02/2019 13:56:32 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Anticapitalistas, corriente propia de Podemos, conformará junto a IU y otros grupos como Bancada Municipalista una candidatura electoral propia para las elecciones a Madrid, Comunidad de Madrid y otros municipios de la región "antagónica" a Más Madrid, que para ellos representan al "centro izquierda" amigos del capital.

En una rueda de prensa, la concejala madrileña Rommy Arce ha señalado que Madrid es la segunda ciudad más desigual de Europa, con más de 20 puntos entre unos distritos y otros. "Es una ciudad profundamente desigual y ante lo cual nuestra obligación es elaborar un programa político valiente y fuerte que aborde estas desigualdades", ha dicho.

La también presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela ha aludido a programa político con el que se presentó Ahora Madrid a las elecciones de 2015 y considera que sus grandes líneas maestras son "plenamente vigente, con la cohesión social y territorial y acceso a la vivienda para todos y acabar con la segregación con la ciudad".

Su programa, ha explicado, está "completamente en contra de operaciones especulativas como el TPA, Operación Canalejas o la operación Chamartín. "La receta especulativa promete riquezas pero trae crisis y precariedad y está reñido con un programa de transformación social. Nuestro proyecto que se debe articular como un contrapoder político y social en la región y en la ciudad de Madrid", ha apuntado.

Arce ha reconocido que existe diálogo tanto con IU como con los municipalistas de Bancada, encabezados por el edil Pablo Carmona, así como otros actores sociales de Madrid para dar "una alternativa clara a Más Madrid". "Es un deber político y diría que morar dar una alternativa política al proyecto de centro izquierda que proponen que sigan mandando los de siempre, que son los poderes políticos y financieros. Creo que vamos a confluir tanto con IU y descartamos cualquier diálogo con Más Madrid. Son proyectos políticos antagónicos, son una fuerza extinguida de Ahora Madrid", ha apostillado.

Por su parte, el diputado autonómico Raúl Camargo, ha señalado que la izquierda está en proceso de recomposición y Anticapitalistas está participando como actor propio como siempre lo ha hecho "en muchos espacios sociales y políticos".

De hecho, ha criticado que en el Consejo Ciudadano Autonómico, donde tenían representación bastantes afines a esta corriente, ha quedado disuelto tras el abandono de la Secretaría regional por parte de Ramón Espinar y la creación de una gestora, en la que no están representados los Anticapitalistas.

"Ellos han decidido reconstruir el proyecto solos, sin otras sensibilidades. Se pueden hacer caminos diferentes y que la dirección de Podemos decida participar en la candidatura para la Comunidad. Eso debe hacerlo como un actor político más y sin imposiciones. Ese tiempo de los acuerdos de despacho de lista se ha terminado. Tiene que volver el tiempo de la democracia, participación y programas que realmente sea una esperanza para las clases populares", ha dicho Camargo en alusión a las primarias para las lista electoral autonómica de Podemos, en la que se repartieron un porcentaje los pablistas y otro los errejonistas.

Para el diputado autonómico, "las etapas de la moderación se han terminado en el espacio de la izquierda y esa expresión política ya tiene un nombre: Más Madrid". "Para programas moderados y candidaturas elegidas par dos personas ya está Más Madrid. Vamos a participar tanto en la Comunidad como el Ayuntamiento como actor propio", ha reiterado.

"MOVILIZAR A QUIENES NO SE SIENTEN REPRESENTADOS"

Por su parte, Rommy Arce confía en que sus candidaturas obtengan representación en ambas citas electorales. "Las últimas encuestas le dan a Más Madrid una pérdida de voto del 5,4 por ciento, 86.000 votos de gente que no se sienten representados. Nuestra intención es movilizar a todos los votantes que no se han sentido representados y que han visto claramente que otros han sido cobardes frente a la derecha y los poderes económicos de la ciudadanía", ha agregado.

Los anticapitalistas confían en crear una candidatura conjunta con IU, después de que Más Madrid no haya aceptado la retirada de la operación Chamartín. Ven próximos también a los municipalistas de Bancada pero no al grupo Madrid 129, del que forman parte los ediles Javier Barbero, Guillermo Zapata y Celia Mayer, ya que por el momento "no les han hecho ninguna propuesta de diálogo o trabajo conjunto".

También creen que Equo Madrid está más cercano a Más Madrid que a una candidatura alternativa. "Una vez lanzamos esta propuesta, está abierta a todos los actores que comportan los proyectos políticos y metodológicos y nuestras líneas maestras", ha manifestado Arce.

Por su parte, Camargo respeta aunque no entiende muy bien qué papel jugará Podemos en la campaña electoral, teniendo en cuenta que su secretario general, Pablo Iglesias, ha dicho que no iba a rivalizar con Manuela Carmena en el Ayuntamiento, aunque sí participarán en las elecciones autonómicas pero todavía no se sabe cómo.

"Nuestra puerta está abierta a todos, pero nos parece complicado que se pueda apoyar una lista en el Ayuntamiento, otra en la Comunidad, y cuando sostiene el mayor proyecto especulativo en los últimos 30 años en España a mayor beneficio de un banco, un proyecto cuya bandera que van a votar a favor el PP, Cs y el PSOE. La puerta está abierta, pero insisto, todos los actores políticos van a trabajar con humildad con los sistemas de primarias democráticos, pluralistas y proporcionales", ha añadido.

Anticapitalistas celebrará una asamblea abierta el viernes y luego darán pasos para formar grupos de trabajo para que la semana que viene o la próxima tener ya "algún avance real y concreto con Izquierda Unidad, Bancada y lanzar un proceso".

"IU tiene su órgano máximo este viernes y esperamos que a partir de ahí podamos avanzar para un proceso que tiene que servir para recuperar energía y removilizar a gente decepcionada, desencantada, que al final tenía que elegir entre lo malo y lo peor y que ahora tendrá alternativas para la gente trabajadora", ha concluido.