Anticapitalistas lanza Liberar Madrid como alternativa en 2027 para descontentos con la "lucha de egos" de la izquierda

Liberar Madrid, impulsado por Anticapitalistas - LIBERAR MADRID

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Liberar Madrid, el proyecto impulsado por Anticapitalistas, junto con activistas sociales independientes y personas de izquierdas sin adscripción partidaria, se presentará oficialmente el día 24 de octubre en un acto en la capital como una nueva opción de izquierda "combativa" en las próximas elecciones municipales de Madrid y las regionales en la Comunidad de Madrid de 2027.

Un movimiento anticapitalista y ecosocialista que se inspira en la experiencia de Adelante Andalucía, el proyecto impulsado por Teresa Rodríguez, que tiene como 'leitmotiv' ser voz de trabajadores, activistas y estudiantes y dar respuesta a sus "problemas materiales concretos".

De momento, la organización ha elegido a cuatro portavoces provisionales, entre ellos Lorena Ruiz-Huerta, quien fuera portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, y Raúl Camargo, exdiputado de la formación 'morada' y uno de los impulsores de la Marea de Residencias.

Los otros dos portavoces provisionales son los militantes Juan Roch, profesor de Ciencias Políticas en la UAM y colaborador habitual de diferentes medios de comunicación, y Beatriz Payo, graduada en Ciencias Políticas y Sociología y una de las voces más reconocibles de la acampada de Sol.

Una candidatura abierta, plural y vinculada a las luchas que ya existen en Madrid que nace con el objetivo de frenar a la derecha y atraer el "voto de castigo" a un Gobierno de coalición "que no ha servido para arreglar los problemas de la clase trabajadora" en estos años en Moncloa y ante el "bochorno" de una izquierda centrada en "una lucha por los sillones, una lucha de egos" en la antesala de las elecciones generales.

"Un Gobierno que presume de ser el más progresista de la historia de este periodo democrático y que, sin embargo, no ha servido para cambiar la vida de la gente, para arreglar los graves problemas que vivimos en este país", en palabras de Lorena Ruiz-Huerta.

Así, pretende concitar el voto de una izquierda que no tenga que acudir a votar con "la nariz tapada" al PSOE o cansada "del chantaje permanente y el mal menor como única vía".

ACTO DE PRESENTACIÓN, EL SÁBADO 24

El acto de presentación oficial del proyecto tendrá lugar el próximo sábado día 24 en un teatro ubicado en el número 70 de Gran Vía, a partir de las 12 horas, según informó el partido en un comunicado.

El acto contará con la intervención de José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, espejo en el que se mira Liberar Madrid. También intervendrán los cuatro portavoces provisionales de la formación, Juan Roch, Lorena Ruiz-Huerta, Beatriz Payo y Raúl Camargo.

Igualmente, subirán al escenario representantes de diferentes luchas sociales madrileñas, vinculadas a la defensa de la educación pública, la sanidad pública, el derecho a la vivienda y la Marea de Residencias, entre otros movimientos, así como sectores de la clase trabajadora "generalmente ausentes de la vida política".

De esta forma, el proyecto busca que este acto se convierta en un espacio donde tengan voz quienes llevan años defendiendo los servicios públicos, los derechos sociales y unas condiciones de vida dignas frente a las privatizaciones, la especulación inmobiliaria y el deterioro de lo público.

El evento también servirá para presentar las principales líneas políticas de un proyecto que quiere construir una alternativa para la Comunidad y la ciudad de Madrid desde las luchas sociales, los movimientos populares y una izquierda que no se resigne ante las políticas desarrolladas durante décadas por los gobiernos del Partido Popular.

El encuentro tendrá además un cierre cultural. El músico y compositor Nacho Vegas participará al final del acto, poniendo el broche a una jornada que combinará política, luchas sociales y cultura.

LA VOZ DE LAS LUCHAS EN LA CALLE

El objetivo fundamental de este proyecto "abierto" que busca representar la voz de las luchas activas en la región es convertirse en una herramienta política "útil" para canalizar todo el voto de la izquierda y el voto del descontento. En este sentido, uno de sus puntos fuertes, según sus impulsores, es reunir a activistas de las principales luchas que están sobre la mesa en Madrid.

En este marco, pretende impulsar una herramienta política "nueva y fresca" para "frenar" a la derecha y la extremaderecha y como una alternativa real que recoja el voto de izquierdas pero "sin caer en ningún tipo de pleitesía y sometimiento" a la política del socioliberalismo de la izquierda institucional.

Una organización militante que quiere romper la dinámica "de cascarón vacío" y "negociaciones por Twitter" que, según sus impulsores, definen el "espectáculo bochornoso" que están protagonizando las formaciones de izquierda de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Algo que crea un escenario "proclive a la desafección o a una opción antiestablishment", en palabras de Juan Roch.

Así, la formación aspira a las "políticas reales, de transformación" frente a una izquierda que está generando "mucho descrédito y mucha falta de credibilidad a nivel de la política institucional". "Un proyecto político que sea valiente, que sea ambicioso, que reconozca ese malestar y que ofrezca una alternativa", remarca Payo, que alerta de "desconexión y hartazgo" de la gente joven con la política institucional.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El siguiente paso tras el acto de presentación es convocar una Asamblea Constituyente. Actualmente, cuenta, según sus promotores, con comités de barrio y distrito en la capital y con presencia en varios municipios de la región y quiere seguir creciendo.

En este sentido, tras las candidaturas de la Comunidad y la ciudad de Madrid, el proyecto aspira a poder extenderse en otros municipios de la región. "Las posibilidades en este terreno son optimistas y creemos que es viable sacar algunas más", aseguran sus promotores, que destacan que la última edición de la Universidad de Anticapitalistas del pasado verano contó con más de mil inscritos.

En esta línea, se marcan como objetivo movilizar "el potencial inmenso" del voto de izquierdas en la región y "lograr tocar las teclas". "Aspiramos a ser una organización de masas, un partido político que incluya, que represente, que haga partícipe a la clase trabajadora", apuntan sus impulsores, frente a una "izquierda de moqueta" con una trayectoria de cogobierno "de la que no se puede presumir"

Según subrayan sus promotores, en el marco de su objetivo de frenar a la derecha, se contemplarían acuerdos con otras formaciones para lograr este fin "pero en ningún caso" tienen previsto formar "coaliciones o frentes amplios para cogobernar con otras formaciones políticas como Más Madrid o el PSOE".