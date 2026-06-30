Los antiguos juzgados de Gran Vía 52 se transformarán en hotel con el 'sí' en solitario del PP

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MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los antiguos juzgados de lo contencioso-administrativo de Gran Vía 52, emplazados en un inmueble de estilo art decó, se transformarán en hotel con el 'sí' en solitario del PP en el Pleno de Cibeles, el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha dado cuenta del Plan Especial promovido por Gran Vía 52 S.A. a partir del expediente aprobado inicialmente en la Junta de Gobierno el pasado 29 de enero. En información pública se recibieron dos alegaciones políticas, de Más Madrid y PSOE.

Se trata de un edificio consta con una superficie de 1.047 metros cuadrados con una protección integral nivel 1 en un inmueble de 1928, ocupado hasta ahora por los juzgados de lo contencioso-administrativo. Cuenta con informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio.

Vox se ha abstenido en la votación. El concejal Ignacio Ansaldo se ha preguntado "para qué sirve un hotel de lujo en la Gran Vía si cuando se sale de él y se pasea por la calle lo primero que se es una persona tirada en el suelo encima de un viejo y asqueroso colchón o encima de unos cartones". "Si esto sigue así, los hoteles de lujo se quedarán vacíos porque nadie querrá venir a Madrid", ha advertido.

El socialista Antonio Giraldo ha ironizado con "un Plan Especial para toda la Gran Vía e implantar el uso de hospedaje ya en toda ella para quitarse el goteo, mes tras mes, uno tras otro". El edil incluso ha señalado "un dato curioso, que tenía en la azotea una piscina y un jacuzzi hecho sin licencia al servicio de los juzgados" en una situación ya prescrita.

El PSOE ha advertido de "la preocupante terciarización del distrito Centro" y creen que "hace falta replantearse de arriba abajo un modelo turístico para la ciudad". En la misma línea ha ido la concejala de Más Madrid Lucía Lois, que ha acusado al Gobierno municipal de "convertir el centro de Madrid en un monocultivo turístico".

"Donde antes había viviendas, oficinas o vida cotidiana aparece un hotel. Donde había diversidad, aparece turismo. Donde había ciudad, aparece un parque temático", ha lamentado Lois cuestionado el interés general de este expediente, para sumar que "el patrimonio no puede convertirse en una coartada permanente para la rentabilidad privada".