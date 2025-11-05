El aparcamiento disuasorio de Aviación Española instalará marquesinas fotovoltaicas y su excedente irá a la ciudadanía

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aparcamiento disuasorio de Aviación Española, en el distrito de Latina, instalará marquesinas fotovoltaicas para generar energía renovable con la que abastecer los servicios del aparcamiento mientras que su excedente se pondrá a disposición de los ciudadanos a través de un hub de energía y movilidad, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El presupuesto base de la licitación de este proyecto de EMT Madrid asciende a 6,5 millones de euros, sin IVA, y el proyecto cuenta con 500.000 euros financiados por Foro por Madrid. Desde la publicación de su último Plan Estratégico, en 2021, EMT ha venido instalando infraestructuras fotovoltaicas en diferentes dependencias y servicios de la empresa municipal para generar energía limpia.

Ahora se extiende a sus aparcamientos. El primero será en el disuasorio de Aviación Española, donde se generará energía local cien por cien renovable para que los servicios del aparcamiento se puedan proveer con energía limpia.

La energía que sobre se destinará a los ciudadanos y las entidades vinculadas al transporte madrileño, tanto de forma directa como indirecta, "contribuyendo así a la transición energética y descarbonización de la ciudad y reforzando el compromiso social y ambiental del proyecto".

HUB DE ENERGÍA

El objetivo último de esta actuación consiste en la creación por parte del Ayuntamiento de Madrid y EMT de un hub de energía y movilidad en el aparcamiento de Aviación Española, que incluirá sistemas de almacenamiento energético mediante baterías y la instalación de puntos de recarga rápida y ultrarrápida alimentados con la energía solar producida localmente.

Todo ello se gestionará a través de un 'gemelo digital' que monitorizará y controlará de manera inteligente la gestión de la energía producida y almacenada en función de la demanda en tiempo real y prevista cada día.

La duración del posterior contrato será de doce meses --tres para la redacción de proyecto y nueve para la ejecución de las obras a contar desde el día siguiente al de su formalización--. A las empresas licitadoras se les evaluará una memoria técnica que incluya una propuesta de solución e interconexión entre instalaciones (fotovoltaica, almacenamiento, hub, monitorización, gestión y control) y una del diseño estructural y de las instalaciones que se han de realizar.

Se valorará también la oferta económica, el compromiso de soporte y mantenimiento anual de la plataforma tecnológica de gestión de la infraestructura (gemelo digital), el aumento de plazo de garantía por encima del año mínimo exigido y el compromiso de analizar la huella de carbono de la construcción de la infraestructura.