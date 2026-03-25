La app Mowiz facilita el uso de los aparcamientos disuasorios de la red de Cercanías con validación de títulos y pago

Aparcamiento disuasorio en Cercanías - MOWIZ

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mowiz, la app desarrollada por Grupo Eysa, permite a los usuarios validar su título de transporte para estacionar gratis en los aparcamientos disuasorios de la red de Cercanías de Madrid o abonar directamente la estancia si no se cumplen los requisitos de bonificación.

En concreto, Renfe Cercanías Madrid y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) mantienen un acuerdo en virtud del cual los usuarios de transporte público colectivo pueden utilizar de forma totalmente gratuita los aparcamientos disuasorios gestionados por Renfe.

Los usuarios que quieran utilizar dichos aparcamientos sin coste deberán estar en posesión de un título de transporte (títulos de Cercanías, tarjeta de transporte del CRTM y billetes de 10 viajes de autobuses interurbanos) utilizado durante el intervalo de la estancia, que no deberá ser inferior a las 5 horas ni superior a las 16 horas, ha apuntado Renfe en un comunicado.

En este contexto, la app Mowiz permite validar el título de transporte directamente desde el móvil, sin necesidad de pasar por cajeros en este tipo de aparcamientos situados en nodos de transporte, Pozuelo El Barrial, Majadahonda, Pinar de Las Rozas, Las Rozas y Las Matas.

En un comunicado, la compañía ha destacado que este proceso reduce tiempos de espera y simplifica la experiencia, ya que puede realizarse incluso de camino al vehículo. Así, introduce mayor flexibilidad frente a otros esquemas similares, ya que la bonificación puede aplicarse también cuando la estancia finaliza al día siguiente, siempre que el usuario haya validado correctamente su viaje.

En caso de no cumplir con las exigencias para la bonificación, el usuario puede abonar la estancia mediante Bizum a través de la app, convirtiéndose en los primeros parkings de Madrid en ofrecer este medio de pago.

Además, los conductores también podrán pagar o validar la tarifa gratuita a través de la web pago.mowiz.eu o mediante códigos QR distribuidos en el aparcamiento.

No obstante, si los usuarios ya tienen la app descargada y un método de pago añadido, no necesitan realizar ningún paso adicional: pueden entrar y salir del aparcamiento de forma normal.

Asimismo, la aplicación integra servicios adicionales como el estacionamiento regulado (ORA) en Madrid, Majadahonda y otras zonas de la Comunidad de Madrid, consolidándose como una herramienta integral para la gestión del aparcamiento.