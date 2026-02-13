Aprobada la agilización de proyectos urbanísticos de 5.000 viviendas en Madrid, Alcalá, Móstoles, Tres Cantos y Gascones

Archivo - Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España). Entre 2025 y 2026 Madrid vivirá la entrega de miles de viviendas nuevas (tanto de venta como de alquiler asequible), mientras se prepara - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes una reunión en la que ha dado su visto bueno a impulsar cinco nuevos proyectos urbanísticos en Madrid, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Móstoles y Gascones, donde se construirán unas 5.000 nuevas viviendas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha presidido esta segunda reunión, celebrada en el Club Financiero Génova con la presencia de representantes de los cinco ayuntamientos, así como de la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad.

En la reunión se ha aprobado declarar de Especial Relevancia estos cinco planteamientos urbanísticos, cuyos expedientes pasarán a ser prioritarios y centralizados a fin de evitar duplicidades, "asegurando transparencia y reduciendo notablemente los plazos", según ha destacado el consejero.

Novillo ha incidido en la "urgente necesidad" de poner en marcha la construcción de viviendas en la Comunidad de Madrid y "responder a ese objetivo" de que los jóvenes puedana acceder a casas "de manera más sencilla". "La aceleradora es un instrumento al servicio de los municipios para reducir los plazos de tramitación", ha subrayado.

Según el consejero, si estas promociones hubieran avanzado por los cauces normales, podrían haber tardado hasta cuatro años en estar preparadas, pero gracias a la Aceleradora Urbanística se reducirán los plazos a "menos de la mitad", y puede que incluso el año que viene ya estén aprobados y se empiecen las construcciones.

5.000 NUEVAS VIVIENDAS, DE LAS QUE EL 25% SON VPP

Estos cinco proyectos son el Plan Estratégico Municipal de la ciudad de Madrid , que acumulaba más de 320 modificaciones y cientos de expedientes de planteamiento. Su aprobación está prevista para este año y permitirá simplificar el marco urbanístico.

Por su parte, la propuesta de Móstoles contempla el desarrollo de 1.638 nuevas viviendas en más de 95.000 metros de suelo urbano no consolidado. La iniciativa llega tras "más de dos décadas sin nuevos desarrollos en la zona".

En lo que respecta al proyecto de Alcalá de Henares, se transformarán los antiguos terrenos industriales de la fábrica Roca, en desuso desde 2022, en "uno de los mayores desarrollos de regeneración urbana del Corredor del Henares" con más de 2.500 viviendas, en torno a 650 de ellas protegidas.

La iniciativa en Tres Cantos permitirá convertir más de 93.000 metros cuadrados de suelo terciario sin demanda en una nueva zona residencial con 475 viviendas, de las cuales el 62% serán de protegidas.

Finalmente, en la localidad de Gascones se establecerá la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo para actualizar un modelo urbanísticos actualmente regido por normas de 1997. El plan integrará la preservación ambiental, la planificación de infraestructuras, la movilidad local y las redes energéticas.

Todos los miembros de la Aceleradora Urbanística han votado a favor de impulsar estos proyectos a excepción de la subdelegada del Gobierno, quien se ha abstenido argumentado que su reciente incorporación al órgano colegiado no le ha permitido revisar a tiempo toda la documentación.