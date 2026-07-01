Aprobada una inversión de 36 millones en teleasistencia avanzada para seguimiento de mayores en situación de dependencia

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). El Consejo de Ministros remitió a las Cortes ayer, 15 de julio, la reforma conjunta de las leyes relativas a los derechos de las personas con discapacidad y a la autonomí - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BATRES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una inversión de 36,7 millones de euros para la prestación del servicio de teleasistencia avanzada a personas mayores en situación de dependencia entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2028.

Este contrato supone un incremento superior al 9% respecto a la anterior licitación, tal y como ha destacado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de manera extraordinaria en el municipio de Batres.

Este sistema dispone actualmente de 400.000 dispositivos inteligentes basados en un modelo orientado a favorecer la autonomía personal y la atención preventiva. Entre ellos se incluyen detectores de movimiento y de caídas, sensores magnéticos para puertas, frigoríficos o microondas, así como otros elementos de seguridad, como avisos de humo, fuego o gas. Además, incorpora relojes con geolocalización y dispensadores electrónicos de medicamentos.

Con este contrato se introducen varias mejoras, como la implantación de un Plan Individual de Intervención para cada usuario, que se alojará en una plataforma digital única de la Comunidad de Madrid, y que contempla intervenciones de cuidados personales, estimulación cognitiva, hábitos saludables o apoyo a los cuidadores.

Además, se incorporan nuevos programas dirigidos a personas mayores de 90 años y a aquellas en situación de alta complejidad. También se refuerza la cualificación de los equipos con la ampliación de las horas de formación y se sumará la figura del trabajador social, lo que supondrá la incorporación de más de 30 profesionales de este ámbito.

Este modelo de teleasistencia se articula en cinco lotes, ampliado en una zona, lo que permitirá disponer de más bases y unidades móviles para agilizar la asistencia en los domicilios. Actualmente atiende a 50.867 beneficiarios en sus hogares, que disfrutan de una ayuda inmediata y remota durante las 24 horas del día, garantizando su seguridad y autonomía.

El servicio está monitorizado por 450 profesionales y unidades móviles que se desplazan a las viviendas ante cualquier incidencia, en coordinación con otros recursos públicos, privados o familiares, con una atención permanente 24 horas al día, los 365 días del año. Estos equipos cuentan con psicólogos, terapeutas ocupacionales, personal de Enfermería, fisioterapeutas y trabajadores sociales que realizarán valoraciones individualizadas de cada persona dependiente, además de teleoperadores de referencia para cada usuario.