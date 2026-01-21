Aprobada la rehabilitación de 2.000 viviendas sociales con una inversión regional de 40,6 millones

Archivo - Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de este miércoles la adjudicación de un contrato para la rehabilitación de 2.000 hogares de la Agencia de Vivienda Social (AVS) destinadas a familias en situación de vulnerabilidad con una inversión de 40,6 millones de euros.

La ejecución de estas obras, que se llevarán a cabo a través de un acuerdo marco, permitirá asignar de nuevo estos inmuebles ubicados en distintos municipios de la región una vez finalizados los trabajos de reparación, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Las reformas de estos pisos podrán ser totales o parciales, incluyendo arreglos de carpintería, fontanería, electricidad, calefacción y elementos de la cocina. Asimismo, la actuación incorporará medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios, como el refuerzo del aislamiento térmico y acústico, lo que contribuirá a reducir el consumo energético anual y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Este contrato cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses, con posibilidad de prórroga por otros dos años. Facilitará la recuperación de viviendas actualmente en desuso y permitirá ampliar el parque de inmuebles de la AVS que está previsto que se incremente en hasta 2.100 en la presente Legislatura.

En la actualidad, la AVS gestiona un patrimonio superior a 50.000 hogares, de los cuales aproximadamente la mitad se destina a ofrecer soluciones habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad en 119 municipios de la región.