Aprobada por unanimidad la ley para ampliar la protección y reconocimiento a víctimas del terrorismo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la proposición de ley presentada por el PP para ampliar la protección y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, que ha estado respaldada por todos los partidos de la Cámara.

Concretamente, la iniciativa, que es la primera ley en recibir luz verde de la Cámara en 2025 y se ha aprobado en lectura única, introduce cambios en la redacción de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Con esta modificación se incluyen en las tipologías de las ayudas todos los supuestos contemplados en la legislación estatal como daños personales, así como las ayudas extraordinarias. También serán destinatarios de las indemnizaciones todos aquellos a quienes el órgano competente haya reconocido previamente el derecho a percibir las previstas en la norma del Estado.

A principio de abril el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, adelantaba que los 'populares' registrarían este texto para asegurarse de que todas las víctimas del terrorismo sin excepción que hayan cobrado la indemnización estatal tengan el complemento del 30% de la región.

Desde el Ejecutivo regional han precisado a Europa Press que en lo que va de legislatura la Cámara ha aprobado once proyectos de ley --procedentes del Gobierno autonómico-- y seis proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Popular.

La norma, además, sale adelante con un acuerdo entre PP y PSOE, ya que los 'populares' han aceptado una enmienda socialista que regula el régimen para los herederos de víctimas del terrorismo incapacitadas fallecidas antes de la entrada en vigor de esta ley.

Establece la misma que si hubiera fallecido por causa distinta a las secuelas del atentado, también podrán pedir la indemnización complementaria del Gobierno autonómico. En la enmienda se recoge además que las solicitudes presentadas y que estén aún en tramitación se resolverán con lo establecido en esta modificación.

Por el PP ha intervenido José Virgilio Menéndez, quien ha destacado la voluntad de que la "sociedad sea más justa" con las víctimas del terrorismo, que es un colectivo "lleno de dignidad y en el que ninguno quiso estar".

Ha destacado que el objetivo de esta modificación es "superar casos concretos y ampliar los derechos para todas las víctimas" cuando han sido reconocidas por el Estado, incluyendo "todos los supuestos de indemnización previstos en la legislación" nacional.

PSOE REIVINDICA SU ENMIENDA

Por el PSOE ha intervenido el diputado del PSOE José Luis García, quien ha reconocido la "obligación" de las administraciones para un sistema "integral de reparación de los daños causados por las acciones terroristas" para que "las víctimas y sus familias se sientan protegidas por la administración tanto a nivel económico como asistencial".

Ha explicado que la modificación que ha acordado con el PP el objetivo es que ninguna familia "se quede fuera", como ha afirmado que ha ocurrido previamente con aquellas víctimas fallecidas antes o durante la tramitación de la ley.

En el caso de Vox, ha tomado la palabra Ana María Velasco, quien ha cargado contra el hecho de que haya leyes para las víctimas en once comunidades "pero cada una diferente" a la otra y que también haya "profundas diferencias" en las compensaciones a las mismas en el ámbito estatal si las sentencias fueron anteriores a las leyes de 2009, 2011 o posteriores.

Entiende que "la única forma de evitar respuestas desiguales" ante supuestos similares es modificar la ley nacional y "homologar las autonómicas". En este punto se ha dirigido a la bancada del PSOE para que le pidan este cambio al partido a nivel nacional.

Por último, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha defendido su 'sí' señalando que su partido "siempre" ha "tirado del carro para ensanchar los derechos de las víctimas del terrorismo" y para "ensanchar la memoria y los Derechos Humanos".

"Para comprometernos con la memoria de cualquier violación de Derechos Humanos y para comprometernos contra los criminales, sin ningún tipo de matiz (...) no echamos la calculadora de los votos, no echamos la calculadora de las mezquindades, de los intereses particulares y no estamos a ver qué víctimas nos parecen bien, qué víctimas nos parecen mal o qué víctimas nos ríen la gracia", ha remarcado.