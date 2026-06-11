Aprobada por unanimidad la reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid para introducir la huella legislativa

Archivo - El hemiciclo de la Asamblea durante un Pleno - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad una reforma del Reglamento de la Cámara para introducir en las leyes la huella legislativa y la trazabilidad normativa.

Este texto, que se ha aprobado por lectura única, introduce la figura del informe de huella legislativa, un documento técnico que deberán elaborar los Servicios Jurídicos en el plazo máximo de un mes tras la aprobación definitiva de cada proyecto o proposición de ley.

Ese informe reconstruirá de forma sistemática, ordenada y cronológica todo el camino parlamentario de la norma: desde la iniciativa original y sus antecedentes (incluidas memorias e informes preceptivos), pasando por los mecanismos de participación ciudadana y comparecencias, el trabajo de Ponencia y Comisión con el sentido del voto a las enmiendas, hasta las intervenciones sustantivas y el resultado final de la votación en Pleno.

En el debate por Vox ha intervenido Íñigo Henríquez de Luna quien ha afirmado que su partido defiende la "plena libertad política" y ha cargado contra los "continuos vetos" por parte de la Mesa contra el "debate político y el legítimo y necesario control al Gobierno".

"Defendemos la más amplia transparencia. También en el trámite legislativo, la luz del sol es el mejor desinfectante y la luz eléctrica el, mejor policía", ha reivindicado para agradecer a continuación el impulso inicial a esta iniciativa por parte de Más Madrid.

Por PSOE ha tomado la palabra Carmen Mena, quien ha destacado el buen entendimiento en el grupo de trabajo para alcanzar este acuerdo. "Lo que hoy traemos aquí, este acuerdo para hacer visible la huella legislativa, debería ser algo habitual, algo normal, algo que llevara haciéndose años en esta Cámara sin necesidad de este debate", ha planteado.

Mena ha planteado trasladar el ejercicio de entendimiento realizado en pos de mejorar la calidad democrática al debate de la climatización de los colegios públicos de la región.

La diputada de Más Madrid Emilia Sánchez-Pantoja ha reconocido el "trabajo bien hecho" y ha agradecido a todos los grupos políticos su "voluntad de negociación y capacidad de acuerdo" en esta materia, haciendo "honor a lo que los ciudadanos esperan" de ellos.

"Lo que aprobamos hoy transforma el proceso legislativo", ha reivindicado, ya que considera que es necesario también contar con transparencia, que es "un camino irreversible para hacer la Cámara más abierta".

Por parte de PP, el parlamentario Francisco Galeote ha puesto en valor el acuerdo de todos los grupos en "tiempos complejos" y ha subrayado que la huella legislativa es un instrumento que "busca garantizar el rastro de una ley" para que sea "pública, accesible y trazable".

A ello, ha añadido que frente a la "sobreabundancia de datos", esto supone un paso importante para que los mismos sean "más accesibles" y para "clarificarlos", además de apostar por una mayor transparencia para que la Asamblea esté "a la vanguardia".