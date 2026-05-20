Aranjuez aprueba la nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal y bicicletas

Archivo - Un hombre montado en un patinete eléctrico, a 5 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Aranjuez ha aprobado la nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas que contempla normas de circulación, estacionamiento y registro para patinetes eléctricos con la que se busca reforzar la seguridad al tiempo que se impulsa una movilidad sostenible y se mejora la convivencia.

Entre las principales novedades destaca la creación del Registro Municipal de VMP y Bicicletas, adscrito a la Delegación de Movilidad y gestionado por la Policía Local de Aranjuez. Este registro permitirá identificar y censar los vehículos que circulan por la ciudad y facilitará su trazabilidad en caso de accidentes o infracciones.

La ordenanza establece que los VMP podrán circular por calzadas limitadas a 30 km/h, carriles bici, ciclocalles y zonas compartidas con prioridad peatonal, quedando prohibido el uso de aceras y zonas peatonales salvo señalización específica. El uso de casco será obligatorio para conductores de VMP y menores de 16 años en bicicleta.

La iniciativa ha sido presentada en Pleno por el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Aranjuez, Esteban Fernández, y permitirá adaptar la normativa munciipal al crecimiento del uso de patinetes eléctricos y bicicletas en el municipio, según apunta el Consistorio en un comunicado.

Esta nueva ordenanza nace con el objetivo de "garantizar la seguridad vial, mejorar la convivencia entre peatones y usuarios de estos vehículos y promover una movilidad urbana más sostenible y ordenada", todo ello en línea con la normativa estatal y las directrices de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La normativa regula aspectos esenciales como la circulación, el estacionamiento, el uso obligatorio del casco, los requisitos técnicos de los vehículos y las obligaciones de aseguramiento para determinados usos profesionales y comerciales.