La Archidiócesis de Madrid decreta la supresión de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso

Archivo - El arzobispo de Madrid, José Cobo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Madrid ha decretado la supresión de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso tras un "prolongado y doloroso proceso de discernimiento eclesial".

Según recoge la Archidiócesis en un comunicado, se ha ejecutado de conformidad con lo dispuesto en el canon 320 2 del Código de Derecho Canónico. El procedimiento se inició a raíz de diversas denuncias relativas a hechos de "especial gravedad que afectaban a la superiora de la asociación", las cuales motivaron la intervención del Tribunal de la Rota en España y del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Asimismo, durante la tramitación del proceso se recibieron nuevas denuncias contra el funcionamiento de la asociación que fueron objeto de valoración. Una vez concluida la investigación previa, en mayo de 2025, el Tribunal de la Rota en España recomendó la supresión de la asociación al tiempo que derivó al Dicasterio para la Doctrina de la Fe la investigación por aparecer indiciariamente hechos de su competencia.

Antes de adoptar esta medida el arzobispo de Madrid, José Cobo, dio un "tiempo prudencial" para favorecer un proceso de renovación y verificar la posibilidad de reconducir la situación. Con este propósito, el arzobispo decretó una visita canónica.

A la luz de las conclusiones de dicha visita, decretó el comisariado e intervención de la asociación el 28 de julio de 2025. Además, puso a disposición de la asociación "diversas medidas de acompañamiento, apoyo y gobierno pastoral, orientadas a promover las reformas necesarias para garantizar su continuidad dentro de la comunión eclesial".

"Transcurrido un año desde el inicio del comisariado, y constatada la inviabilidad de la continuidad de la asociación en las condiciones requeridas, la Archidiócesis de Madrid ha procedido a ejecutar la recomendación formulada por el Tribunal de la Rota en España, decretando la supresión de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso", ha insistido.

La Archidiócesis de Madrid ha recordado que las personas que han formado parte de esta asociación continúan perteneciendo plenamente a la Iglesia católica y ha reiterado su disponibilidad para "acompañarlas pastoralmente, en la medida en que libremente lo deseen, ofreciendo cercanía, acogida y apoyo en sus procesos personales y en la vivencia de su fe a través de los cauces ordinarios".