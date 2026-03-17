PSOE-M recurrirá el archivo de la causa contra Ana Millán por contratos en Arroyomolinos

Archivo - El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Madrid recurrirá el archivo de la causa contra la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, por supuestos contratos irregulares en la época en la que era concejal en Arroyomolinos.

Así lo ha afirmado el líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a su llegada a la inauguración del Congreso Aslan2026 en Ifema Madrid.

"Es el último prodigio de la justicia en relación con el PP de Madrid, son muchos años de prodigios", ha ironizado López, quien ha preguntado si Millán se verá "con fuerzas para seguir presionando a mujeres para que no denuncien, como ha sido en el caso de Móstoles".

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero, plaza número 6, ha archivado la causa abierta a la también exalcaldesa de Arroyomolinos por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a supuestos contratos irregulares en la época en la que era concejal.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones. Con esta resolución cabe interponer recurso de reforma y de apelación.

Conforme a la posición de la Fiscalía, la jueza esgrime que procede acordar el sobreseimiento provisional respecto de los investigados Millán Arroyo y Francisco Roselló "al no quedar acreditada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la formación de la causa".

"De las diligencias practicadas no ha quedado acreditado la existencia de indicios racionales de comisión de delito de prevaricación administrativa ni de cohecho ni de tráfico de influencias ni fraude contra la Administración Pública", recoge la resolución.

La magistrada concluye que no existe indicio "de que la investigada utilizara su influencia para conseguir que su hermana y pareja fueran contratados, ni que estos recibieran algún trato de favor o se beneficiaran de algún modo del hecho de que la investigada fuera concejal en ese momento".