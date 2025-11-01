El Archivo Regional abre sus puertas hasta el 16 de noviembre para celebrar la Semana de la Ciencia - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid abrirá las puertas del Archivo Regional para celebrar la 25ª edición de la Semana de la Ciencia y la Innovación, con un programa de visitas guiadas y talleres de paleografía y caligrafía que se desarrollarán del 3 al 16 de noviembre en el Complejo Cultural El Águila.

Estas actividades, de carácter gratuito, requerirán inscripción previa a través del Portal de Archivos, según ha explicado el Gobierno regional en un comunicado. Las visitas guiadas tendrán lugar el 5 de noviembre, de 11 a 13 horas, y el 13 de noviembre, de 16 a 18.

Estas visitas permitirán conocer uno de los centros archivísticos "más relevantes de España, tanto por la riqueza de sus fondos documentales como por su singular valor arquitectónico".

En el espacio ZonArchivos, los visitantes podrán ver una selección de documentos destacados que se conservan en el centro, desde los generados por la extinta Diputación Provincial de Madrid hasta otros que se remontan al siglo XIV.

También se exhibirán fondos de archivos privados como los del fotógrafo Pablo Pérez Mínguez o los del filósofo, jurista e historiador Juan Donoso Cortés.

Además, el Archivo Histórico Provincial de Madrid organizará dos talleres temáticos. El primero, 'Introducción a la pericia caligráfica. Autenticidad y falsedad de manuscritos', se impartirá el 4 de noviembre, de 10 a 14 horas, y abordará la historia y aplicaciones prácticas de esta disciplina.

El segundo taller, 'La Ciencia del trazo: paleografía y caligrafía con manuscritos originales de los Siglos de Oro', se celebrará el 11 de noviembre en el mismo horario y analizará distintos tipos de escrituras notariales fechadas entre los siglos XVI y XVII para descubrir sus diferentes morfologías y características gráficas.