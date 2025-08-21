Arde sin heridos un chalet adosado en Arganda del Rey

Un bombero de la Comunidad apara un incendio en un garaje - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado a primera hora de la tarde de este jueves ha afectado a la totalidad de un chalet adosado unifamiliar en Arganda del Rey, aunque no se ha registrado ningún herido.

El fuego se ha originado sobre las 16.15 horas por causas que están siendo investigadas en un chalet ubicado en la calle Carmen Conde de la localidad, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Se trata de una vivienda unifamiliar de dos plantas más garaje que ha quedado totalmente afectada por el incendio. La zona que ha sufrido más desperfectos ha sido el garaje, lo que hace presuponer que el fuego se pudo originar en esta parte de la casa, aunque por el momento se desconoce la causa exacta.

Al lugar han acudido ocho dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Según ha explicado Almudena Viñas, oficial de Bomberos de la Comunidad, a su llegada al lugar el incendio estaba totalmente desarrollado y había roto tanto por fachada como por cubierta.

También se han personado en la zona sanitarios del Summa 112, aunque finalmente no ha sido necesaria su intervención ya que ninguna persona ha resultado herida.

Como consecuencia del mismo, el chalet adosado por ambas medianeras ha quedado totalmente afectado por el incendio y por el humo, con importantes daños materiales.