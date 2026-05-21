Arde un vehículo en la A-5 a la altura de Móstoles tras una colisión sin heridos de gravedad

Accidente de tráfico A5 km. 17 sentido salida Móstoles. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha ardido este jueves en el kilómetro 17 de la autovía A-5 a la altura de Móstoles, sentido salida de Madrid, tras una colisión por alcance que no ha dejado heridos de gravedad.

En concreto, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, varias personas han resultados heridas leves en este accidente, ocurrido sobre las 10 horas, en el que han estado tres vehículos implicados.

Como consecuencia del siniestro la vía de servicio ha estado cortada durante varios minutos, pero ya ha sido abierta al tráfico. Han colaborado Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Bomberos de Alcorcón, Summa112 y Guardia Civil.