Arden tres contenedores y dos coches resultan dañados esta noche en Vallecas

Archivo - Un coche de bomberos llega a apagar un contenedor ardiendo - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga los hechos ocurridos esta noche en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, donde hasta tres contenedores han ardido y dos coches han resultado dañados por obra de un posible pirómano.

Los hechos han ocurrido sobre las 4.30 horas en la calle Teniente Muñoz Díaz, hasta donde se han trasladado Bomberos de Madrid para sofocar las llamas, que han consumido los contenedores y han calcinado un vehículo estacionado al lado.

Por el momento no hay detenidos, según han informado fuentes policiales. Los casos de quema de contenedores se han incrementado en las últimas semanas hasta el punto que la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha advertido de que se perseguirá a los implicados en estos hechos que "no son una gamberrada" sino que ponen en riesgo la seguridad física de las personas.