Arganda congela los sueldos de los concejales por tercer año consecutivo tras la reducción de 2023

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arganda ha congelado los sueldos del alcalde y los concejales por tercer año consecutivo tras la reducción de 2023, una medida con la que se consigue que el ahorro en gasto político supere la previsión marcada al inicio de la legislatura, ha informado el Consistorio encabezado por Alberto Escribano en un comunicado.

La decisión se lleva a cabo mientras que simultáneamente se registra la subida salarial de los funcionarios públicos del Consistorio en un 4% --1,5% de 2025 más un 2,5% correspondiente a 2026--, aplicada desde el pasado 1 de enero.

El equipo de Escribano optó por una rebaja salarial del alcalde y de los concejales en un 5%, la eliminación por decreto de la cláusula para cobrar el máximo permitido por la ley, la reducción de la asignación a partidos políticos en más de un 10% y la reducción del número de liberados y cargos de confianza, así como de sus salarios, han enumerado.

Se trata de una rebaja total anual que sólo en cargos de confianza alcanza la cuantía de 200.000 euros pasando de los 708.872 euros del anterior Gobierno a los 508.702 del Ejecutivo actual. Desde entonces, han indicado, "y en poco más de la mitad de la legislatura se ha logrado un ahorro en gasto político que supera las expectativas proyectadas al inicio del mandato, cuando la previsión estipulada fue de 1,3 millones para toda la legislatura".