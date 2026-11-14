Un arlequín, una sonriente Virgen María o un reno feliz iluminarán la Navidad con los dibujos de los pequeños madrileños

Archivo - Luces navideñas en Madrid diseñadas a partir de dibujos de niños y niñas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un arlequín, una sonriente Virgen María o un reno feliz iluminarán la Navidad madrileña con los dibujos de los más pequeños, los jóvenes alumnos que han participado, y ganado, en el tercer concurso impulsado por el Ayuntamiento para transformar su imaginación sobre el papel en luces.

Será el próximo 21 de noviembre cuando se subirá el interruptor que dará luz a la Navidad madrileña en un espectáculo que traerá sorpresas, ha avanzado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Mientras que llega ese momento, y aún sin iluminar, Madrid ya puede disfrutar del diseño de las luces de Navidad dibujadas por sus vecinos más jóvenes.

Arabia Amsor Gabarre (CEIP República de Uruguay, en Latina) con 'Arlequín navideño'; Alba Heras Castro (Colegio San Viator, Usera), con 'Los sabios de Oriente'; Samuel Politado Nabaonag (Colegio San Antonio, Tetuán), con 'La Virgen María); Sofía Liciu Budur (Colegio Zazuar, Villa de Vallecas), con 'El reno feliz'; Amelia Marina Sánchez Díaz, (Colegio La Salle Sagrado Corazón, Fuencarral-El Pardo), con 'Merru Christmas, y Mateo Jiménez Miguel (Colegio Madres Concepcionistas, Moncloa-Aravaca), con 'Estrellas de Belén', son los ganadores de esta edición y quienes ya están viendo transformados sus dibujos en luces esta Navidad.

Al concurso pudo participar el alumnado de 1º y 2º de Primaria y han sido los 28 colegios participantes los que se han encargado de seleccionar una propuesta por centro. De todas ellas se eligieron seis valorando por parte del jurado la originalidad y las emociones reflejadas relacionadas con la Navidad.

COMO IR Y VOLVER DE SEGOVIA

Serán hasta 164 kilómetros de cadenetas las instaladas, tanto como ir y volver a Segovia. El contrato de iluminación aprobado por el Ayuntamiento de Madrid alcanza los 5,9 millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño, que se extenderá hasta el día de Reyes. La iluminación de este año se sitúa en el entorno de los 7,3 millones de euros y llegará a a más de 250 emplazamientos de la ciudad en los 21 distritos.

El alumbrado será respetuoso con la sostenibilidad ambiental, con más de 14 millones de bombillas led priorizando un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños. Como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

Y, como en años anteriores, se contará con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

MÁS DE 130 CEREZOS Y 7.458 CADENETAS

Las calles de la capital se engalanarán con 131 cerezos y 7.458 cadenetas, que suman una longitud de 164 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Segovia y volver. A ellos se sumarán 14 grandes abetos luminosos, además de otros motivos típicamente navideños.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe realizado por la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.