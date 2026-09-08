Arranca la sexta edición del Programa de Técnicos de Comercio Exterior con 45 nuevos jóvenes alumnos

Sexta edición del Programa de Técnicos de Comercio Exterior - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha celebrado este martes en su campus de Formación el acto de apertura de la sexta edición del Programa de Técnicos de Comercio Exterior (TCE) de la Comunidad de Madrid, puesto en marcha en 2021 para favorecer la internacionalización de las empresas madrileñas.

La convocatoria 2026-2027 comienza con 45 participantes, que recibirán 300 horas de formación especializada en comercio internacional entre septiembre y diciembre.

Los 24 que obtengan mejor calificación se incorporarán en 2027 a entidades de apoyo a la internacionalización en destinos estratégicos como Berlín o Nueva York.

El acto ha sido inaugurado por el presidente de la Cámara de Madrid, Ángel Asensio Laguna, quien ha dado la bienvenida a los 45 jóvenes seleccionados y ha agradecido a la Comunidad de Madrid su confianza en el programa, así como la colaboración de las instituciones y entidades participantes.

"Si algo demuestra este programa, después de seis ediciones, es que la colaboración público-privada funciona cuando tiene un objetivo concreto: preparar talento, abrir mercados y generar oportunidades para nuestras empresas y nuestros jóvenes", ha subrayado durante su intervención.

El programa, puesto en marcha en 2021, ha registrado en sus cinco primeras ediciones cerca de 7.500 inscripciones y 197 jóvenes formados, a los que se suman los 45 participantes de esta sexta convocatoria. La Comunidad de Madrid destinó 7,5 millones de euros a esas cinco ediciones y ha aprobado otros 1,5 millones para la convocatoria 2026-2027.

Esta sexta edición ha recibido 3.183 candidaturas, un 1.254% más que la primera y un 94% más que en 2025. Según los datos del programa, el 100% de los técnicos que completan su estancia en el exterior encuentra empleo en los seis meses siguientes a su regreso, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara de Comercio ha situado el programa en el contexto de la internacionalización de la economía madrileña. "Madrid es una economía abierta. Una economía que no puede conformarse con crecer dentro de sus fronteras, porque buena parte de nuestro futuro está fuera de ellas", ha señalado. En concreto, las exportaciones madrileñas alcanzaron en 2025 los 53.253 millones de euros, un 9,1% más que el año anterior.

El presidente ha relacionado el programa con la primera Estrategia de Internacionalización de la Economía Madrileña 2026-2030 anunciada por la Comunidad de Madrid, orientada a reforzar la presencia de Madrid en los mercados internacionales, aumentar la inversión extranjera en sectores estratégicos y favorecer la expansión exterior de las empresas de la región.

A los nuevos participantes les ha recordado además su papel durante la estancia en el extranjero. "No vais a salir al exterior solamente como profesionales. Vais a salir también como embajadores de Madrid", les ha dicho.

El acto ha contado también con la participación de Juan José Sánchez Puig, director general del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), entidad colaboradora en el programa formativo de los participantes y Socio Protector del Club Cámara Madrid.

Tras la proyección de un vídeo sobre el Programa TCE Madrid, el director de Operaciones (COO) de Neoris, Víctor Bravo, ha impartido la ponencia 'Talento Joven y Empresa Global: Estrategias para un Mundo Interconectado'. Finalmente, la clausura institucional ha corrido a cargo de la viceconsejera de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, María del Carmen Tejera Gimeno.